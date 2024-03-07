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Кому предсказали перемены в новолуние

Кому предсказали перемены в новолуние, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 07:21 Фото: freepik
Российский астролог Павел Чудинов сообщил, что новолуние 10 марта изменит жизнь представителей двух знаков зодиака. Речь идет об Овнах и Скорпионах, передает Zakon.kz.

У Овнов изменения могут происходить за несколько дней до или после 10 марта. Возможны неожиданные повороты в судьбе или в профессиональной деятельности. Также, указывает астролог, все это может послужить отправной точкой перемен, которые продолжатся в следующее, апрельское, новолуние.

Скорпионам 10 марта также может принести существенные изменения в работе или личной жизни. Не исключена и общая глобальная трансформация, которая обрушится на представителей знака и буквально перенесет их в новые обстоятельства.

При этом, отмечает Чудинов, эти перемены, при всей их неожиданности и глобальном характере, в итоге улучшат жизнь представителей знака.

Ранее другой астролог пообещала денежный дождь в марте представителям четырех знаков зодиака.

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