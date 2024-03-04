Какие праздники можно отметить 4 марта

Сегодня в мире отмечают день инженерии и день апельсиновых котов. Еще этот день считают днем рождения микрофона, сообщает Zakon.kz.

Начиная с 2020 года 4 марта ежегодно празднуется Всемирный день инженерии. Этот профессиональный праздник инженеров, ученых и изобретателей учрежден по инициативе Всемирной федерации инженерных организаций и установлен в Париже резолюцией генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2019 года.

День милиции празднует сегодня Беларусь. Праздник был учрежден в 1998 году указом президента. Он берет начало с 4 марта 1917 года, когда в стране началось формирование системы МВД.

Хозяева рыжих котиков могут уделить сегодня дополнительное внимание своим питомцам по случаю дня апельсиновых котов. Предположительно, в мире нет ни одной оранжевой кошечки с однотонной шерстью – на ней всегда видны полоски.

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Еще сегодня можно отметить дeнь тeaтpaльнoгo кaccиpa и Вceмиpный дeнь бoльшoгo тeнниca, а также день мини-юбки и Вceмиpный дeнь бopьбы c oжиpeниeм.

Вчера праздновался Всемирный день писателя.