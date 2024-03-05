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Врач составила топ-10 продуктов против простудных заболеваний

Врач составил топ-10 продуктов против простудных заболеваний, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 03:42 Фото: freepik.com
Российский врач Ирина Баранова перечислила интересную подборку продуктов, которые она советует добавить в свой рацион в традиционное время простуд, сообщает Zakon.kz

В своем Telegram-канале Баранова опубликовала 10 продуктов против простудных заболеваний.

1. Квашеная капуста: ценная полезная флора, целое сообщество дружественных микрооганизмов и молочная кислота способствуют восстановлению кишечника, ведь именно в кишечнике сконцентировано 90% лимфоидной ткани – основы нашего иммунитета.

Клетчатка, словно щетка, "выметает" из кишечника все токсины и шлаки. Органические кислоты не только способствуют развитию и размножению здоровой микрофлоры, препятствующей вирусам и другим патогенам, но и активно борются со свободными радикалами.

2. Бузина: обладает иммунопротективными свойствами (укрепляет иммунитет) за счет того, что содержит множество антиоксидантов, эфирные масла, рутин, валериановую, уксусную и яблочную кислоту.

Отвары ягод и цветов бузины применяются в народной медицине на протяжении столетий. Сейчас доступно множество добавок с бузиной (сиропы, шипучие таблетки, экстракты).

3. Цитрусовые несладкие, облепиха, киви не только содержат витамин С и органические кислоты, обладающие противовирусной активностью, но и множество других полезных компонентов.

Помните, что важно выбирать несладкие фрукты и ягоды. Вред от сахара или избытка фруктозы затмит всю пользу от витаминов и микроэлементов.

4. Чайный гриб: как и квашеная капуста, содержит целый спектр органических кислот и полезных бактерий, которые способны не только укреплять наш иммунитет, но и напрямую противостоять атакам патогенов.

Важно полноценно выдерживать гриб, добиваясь полной ферментации сахара.

5. Лилейные: лук и чеснок способны бороться с вирусами даже "воздушно-капельным путем".

Их острый резкий запах связан с наличием активных веществ фитонцидов, обладающих мощной противовирусной, антибактериальной и противогрибковой активностью.

6. Острый перец: капсаицин в его составе активирует кровообращение, разжижает мокроту и способствует ее выведению из легких.

Обладает прямым антибактериальным и противовирусным действием.

7. Грибы шиитаке: в российской современной кухне "иностранные" грибы надежно закрепились благодаря не только замечательным вкусовым свойствам, но и благодаря тому, что они обладают антимикробным, иммуномодулирующим, противовоспалительным действием, и широко применяются в альтернативной онкологии.

8. Сало стимулирует выработку желчи, а желчь, в свою очередь, обладает антибактериальным, противовирусным действием, борется с паразитами и обеспечивает всасывание жиров и жирорастворимых витаминов.

Какой иммунитет без витамина Д и качественных мембран? Никакого. Наладьте желчеотток, и ваше здоровье улучшится.

9. Имбирь: сырой, маринованный, сушеный – отличное средство для борьбы с вирусами.

Фитонциды и эфирные масла имбиря работают против широкого спектра вирусов и бактерий, укрепляют естественную противомикробную защиту организма

10. Редька: сок черной редьки способен поддержать иммунитет за счет содержания витаминов, минералов, аминокислот, гликозидов, лизоцима и фитонцидов.

Попробуйте не традиционный рецепт редька с медом, а с маслом и лимонным соком или яблочным уксусом.

Ранее мы писали о том, как можно укрепить иммунитет зимой.

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