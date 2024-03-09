Главные кинопремьеры марта: что посмотреть в праздничные выходные

Первые мартовские праздники могут стать отличным временем для похода в кино, так как именно в это время зачастую выходят самые ожидаемые кинопремьеры. Для хорошего вечера Zakon.kz собрал подборку кинолент 2024 года, которые можно посмотреть уже в этом месяце.

Среди киноновинок есть как мелодрамы, комедии, так и фильмы для любителей фантастики и историй, основанные на реальных событиях. В эти дни киноплощадки предлагают зрителям широкий выбор фильмов, чтобы каждый мог на праздники оторваться от повседневных будней, перезагрузиться и взглянуть на мир через другую картинку мира.

"Прошлые жизни"

В сюжете у главной героини Норы в детстве была невидимая связь и влюбленность с лучшим другом. Но когда девушка уехала жить в другое место, с годами она прервалась. В настоящее время Нора живет в Нью-Йорке, замужем и занимается писательством. Однажды через 20 лет ей приходит сообщение от друга детства. Теперь главное – героине нужно разобраться в прошлом, сделать выбор, а также решить с другом, кто они друг другу.

"Кунг-фу Панда 4"

Все помнят Кунг-Фу Панду По, который стал воином дракона и тем, о чем даже и мечтать не мог. Мультфильм показывает, что все в жизни реально, если есть вера, стремления и действия. А также как важны преданные друзья, наставник, который верит в тебя, и главное – вера в самого себя. На этот раз главному герою предстоит встретиться с самым сверхъестественным злодеем и отказаться от звания Воина Дракона, чтобы стать духовным наставником Долины мира. При этом По нужно найти себе преемника. Поэтому он отправится в путь и возьмет под свое крыло хитрую лису Чжэнь. Параллельно в сюжете набирает свою силу колдунья Хамелеон, которая может принимать облик любого существа. Их ждет самая эпичная битва, поэтому главным героям предстоит тщательно подготовиться к этой встрече.





"Охотники за привидениями: Леденящий ужас"

Охотники за приведениями 1980-х годов – это детская классика фильмов про привидения. Теперь создатели сделали фильм в нынешнем времени и на современный лад. В новой части главные герои отправляются в легендарную пожарную часть в Нью-Йорке и их ждут новые приключения. На этот раз им предстоит столкнуться с, казалось бы, неконтролируемой силой и предотвратить ледяной апокалипсис.





"Алматы, я люблю тебя!"

Казахстанские кинопроизводители подготовили весенний фильм про южную столицу Казахстана – Алматы, где именно весной город начинает расцветать яркими красками. Как и во всех мегаполисах, в Алматы ежедневно переплетаются миллион судеб и историй. Фильм объединяет шесть новелл, но их связывает одно – город всегда остается в сердцах героев. Фильм создан в интересном формате и переключает зрителей на параллельное множество историй. Сценарий фильма затрагивает актуальные проблемы общества и заставляет задуматься о созидательной деятельности, а также любить и беречь свой город.





"Дева и дракон"

Художественный фильм в жанре темного фэнтези рассказывает историю о браке молодой девушки с принцем. Все начинается, как в красивой сказке о Золушке, однако ее близкие пугают невесту, говоря о том, что она совсем не знает королевскую семью. Их слова оказываются правдой, так как девушку на самом деле хотят принести в жертву дракону. Но главная героиня сильна духом, поэтому решает сражаться за свою жизнь и разорвать этот замкнутый круг во имя тех девушек, которые так же, как и она, стали жертвами королевской семьи.





"Дом у дороги"

Фильм считается ремейком ленты 1989 года. История рассказывает о бывшем бойце UFC Элвуде Далтоне. Во время боя его соперник добивает его после остановки рефери. После его карьера рушится, и он устраивается вышибалой в кафе. Кажется, что теперь начинается обычная, спокойная жизнь. Однако главному герою предстоит столкнуться с местной преступной группировкой.