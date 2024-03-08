Пункты временного размещения на 17 тысяч человек подготовили в ВКО

Фото: пресс-служба МЧС РК

В ВКО ведется мониторинг паводковой обстановки. Местные исполнительные органы провели очистку 242 каналов и арыков общей протяженностью 258,3 км, а также 952 водопропускных сооружений и 202 мостов. Кроме того, они вывезли 201,096 тысячи кубометров снега, сообщает Zakon.kz.

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