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Законодательство РК

Пункты временного размещения на 17 тысяч человек подготовили в ВКО

подготовка к паводкам, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 20:28 Фото: пресс-служба МЧС РК
В ВКО ведется мониторинг паводковой обстановки. Местные исполнительные органы провели очистку 242 каналов и арыков общей протяженностью 258,3 км, а также 952 водопропускных сооружений и 202 мостов. Кроме того, они вывезли 201,096 тысячи кубометров снега, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, на случай осложнения ситуации сформирована группировка сил и средств местных исполнительных органов и формирований служб гражданской защиты численностью порядка 2400 человек и около 740 единиц техники, а также 61 единица плавательных средств и более 230 мотопомп.

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 20:28

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Для ликвидации последствий паводков и эвакуации населения в ДЧС ВКО имеется 26 единиц высокопроходимой техники. Акиматами городов и районов по области определены пункты временного размещения населения с общей вместимостью более 17 тыс. человек".Пресс-служба МЧС РК
подготовка к паводкам, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 20:28

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее специалисты "Казгидромета" предупредили жителей Глубоковского, Шемонаихинского и Алтайского районов о возможных паводках 9-10 марта.

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