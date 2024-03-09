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Передается ли избыточный вес по наследству

советы, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 01:56 Фото: pixabay
Ученые из университета Тромсе в Норвегии обнаружили, что при наличии одного родителя с ожирением риск развития этого заболевания у ребенка возрастает в три раза, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Obesity, причиной этому являются не только гены, но и образ жизни.

В исследовании приняли участие более двух тысяч человек в возрасте 40-59 лет. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья и весе испытуемых, а также выяснили, страдали ли их родители ожирением. Анализ полученных данных показал, что наличие даже одного родителя с ожирением утраивало риск развития этого заболевания у детей.

Авторы исследования отметили, что гены играют важную роль в формировании восприимчивости к набору веса. Тем не менее нельзя утверждать, что причина ожирения всегда кроется в генетической предрасположенности к нему. В большинстве случаев увеличение веса обусловлено неправильными моделями пищевого поведения, закрепившимися в семье. В их число входит частое употребление жирной, калорийной пищи и предпочтение пассивного отдыха.

Ранее британский диетолог и автор книг о здоровом питании Майкл Мосли рассказал, что низкокалорийная диета, основанная на ярких продуктах, снижает воспаление в организме.

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