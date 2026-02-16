#Референдум-2026
Как испечь пышные и вкусные блины: топ-5 простых рецептов

Как испечь вкусные блины, рассказали специалисты, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 14:18 Фото: freepik
Сегодня официально начался период массового поедания блинов. Так называют в народе Масленичную неделю. Приготовление главного символа Масленицы – вкусный и ароматный обычай. Хозяйки любят блины за то, что готовить их несложно и недолго. Zakon.kz собрал пять легко запоминающихся рецептов.

Блины – одно из всемирно известных чудес русской кухни. Наиболее известные рецепты просты, как и все гениальное. Тесто готовится очень быстро, и жарится каждый блинчик всего пару минут. Это сытное блюдо бывает и главным на столе, и лакомым десертом. Все зависит от ингредиентов. Не теряет актуальности классическая рецептура, которой пользовались наши далекие предки.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 14:18
Масленица началась у православных христиан

Блины на воде

Понадобятся:

  • 500 мл кипяченой воды;
  • 3 куриных яйца;
  • 250 г пшеничной муки;
  • 3 столовых ложки подсолнечного масла;
  • 30 г сахара-песка;
  • 0,5 чайной ложки поваренной соли.

Способ приготовления:

  1. Заранее подготовить стакан теплой кипяченой воды и столько же кипятка.
  2. Взбить миксером яйца с сахаром и солью в пышную пену.
  3. Налить в яичную смесь стакан теплой воды и размешать.
  4. Просеять муку в заготовку. Мешать тесто с помощью миксера до тех пор, пока не растворятся комочки.
  5. Добавить стакан кипятка, подсолнечное масло и размешать до однородной массы.

Оставьте настояться 15 минут, а затем приступайте к жарке. По этому рецепту получается редкое тесто, из-за чего блины будут тонкими и "в дырочку". Поэтому их называют ажурными.

Блины на молоке

Понадобятся:

  • 500 мл молока 3,2%;
  • 2 куриных яйца;
  • 200 г пшеничной муки;
  • 2 столовых ложки растительного масла;
  • 30 г сахара;
  • щепотка соли.

Способ приготовления:

  1. Согреть продукты до комнатной температуры. Тесто станет однородным и без комочков.
  2. В чашку разбить яйца, добавить соль и сахар.
  3. На средних оборотах миксера взбивать яйца, пока не растают кристаллы соли и сахара.
  4. Залить в яичную смесь треть молока, после чего насыпать в нее муку и размешать. Так образуется густое тесто, в котором разойдутся комочки. А если вылить сразу все молоко, придется дольше мешать тесто до однородности.
  5. Добавить в тесто оставшееся молоко и тщательно размешать. Добавить растительное масло и еще раз перемешать.

Дрожжевые блины на кефире

Понадобятся:

  • 500 мл кефира 2,5%;
  • 3 куриных яйца;
  • 250 г пшеничной муки;
  • 50 г сливочного масла;
  • 2 чайных ложки сухих дрожжей;
  • 30 г сахара;
  • щепотка соли.

Способ приготовления:

  1. Нагреть полстакана кефира до теплого состояния, налить его в глубокую миску. Добавить туда сухие дрожжи, сахар, соль и 0,5 стакана просеянной муки. Перемешать и оставить в тепле на 20 минут, чтобы дрожжи активизировались.
  2. Венчиком взбить яйца до появления пены. Смешать яичную смесь с тестом и перемешать.
  3. Растопить сливочное масло на режиме разморозки в микроволновке или на сковороде и остудить. Положить в дрожжевую массу масло и оставшуюся муку, перемешать.
  4. Вылить в заготовку оставшийся кефир, размешать до однородности. Емкость с тестом накрыть тарелкой и оставить в тепле еще на полчаса.
  5. Жарить до зарумянивания с обеих сторон на сковороде, слегка смазанной маслом.

Блины на ряженке

Понадобятся:

  • 500 мл ряженки;
  • 3 куриных яйца;
  • 300 г муки;
  • 2 столовых ложки топленого масла;
  • кусочек сливочного масла для жарения;
  • 3 столовых ложки сахара;
  • 1 чайная ложки соли;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • 0,3 чайной ложки соды;
  • 350 мл отфильтрованной или кипяченой воды.

Способ приготовления:

  1. Взбить венчиком простоквашу с яйцами, солью и сахаром до однородной консистенции.
  2. В небольшой сухой чашке смешать муку с разрыхлителем и содой. Насыпать мучную смесь в яичную, месить до мягкости. Следить, чтобы не образовывались комочки.
  3. Вскипятить 350 мл воды. Крутой кипяток вылить в тесто и снова перемешать. Добавить топленое масло и помешать еще раз.
  4. Смазать сковороду маслом, разогреть ее и начинать жарить.

Кукурузные блины на минеральной воде

Понадобятся:

  • 500 мл минеральной воды;
  • 200 г кукурузной муки;
  • 200 г пшеничной муки;
  • 3 столовых ложки растительного масла;
  • 3 куриных яйца;
  • 2 столовых ложки сахара;
  • щепотка соли.

Способ приготовления:

  1. Смешать кукурузную и пшеничную муку, добавить соль и сахар.
  2. Взбить яйца, вылить их в муку с сахаром, перемешать.
  3. По полстакана заливать минеральную воду, постоянно помешивая.
  4. Добавить растительное масло.
  5. Тесто тщательно перемешать, накрыть и оставить в теплом месте на час.
"Есть много всяких рецептов блинов, но неизменными ингредиентами остаются молоко, яйца, масло, сахар, соль и мука. Муку можно использоваться разную. Вообще, для блинов лучше всего подходит пшеничная. Но если вы предпочитаете рыхлые блинчики, тогда можно взять овсяную или гречневую муку. Разнообразной может быть и начинка. Здесь все зависит от креативности повара. Мне нравится посыпать горячие блины, только что снятые со сковороды, сахаром. Тогда они получаются сладенькие. Если нет аллергии, советую полакомиться блинчиками с медом, сгущенным молоком, шоколадной пастой, вареньем, джемом или топпингом. А когда готовите блины на первое, начинка в виде фарша – это уже классика. Еще попробуйте с твердым сыром или с мягким, творожным. Деликатесом считаются блинчики, в которые завернуты грибы, красная рыба или икра. Наш национальный колорит – блины с казы", – рассказала кулинар-кондитер Зоя Терентьева.

17 февраля будет Международный день блина. Он совпадает с "жирным" (карнавальным) вторником. Этот праздник в английском городке Олни отмечают уже 500 лет, а в большинстве европейских стран – с середины прошлого века.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 14:18
Масленица‑2026: приметы о погоде, любви и событиях каждого дня

Всю неделю верующие и просто любители блинов могут ими наслаждаться вдоволь, а в конце недели с благодарностью проводить Масленицу. В воскресенье православные христиане по традиции будут сжигать чучела. Пепел рекомендуется собрать и развеять по степи, чтобы год выдался удачным.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
