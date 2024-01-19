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Миротворческие миссии: в каких случаях казахстанские военные могут открыть огонь

Казахстан военные Минобороны Фото: МО РК
Министр обороны Руслан Жаксылыков в кулуарах Мажилиса рассказал, в каких случаях миротворцы из Казахстана могут открыть огонь, сообщает Zakon.kz.

Министр обороны подчеркивает, что казахстанских военных направляют исключительно на миссии для поддержания мира и безопасности. И в военных конфликтах участвовать они не будут. Но есть условия, при которых казахстанские миротворцы смогут открыть огонь.

"Они защищают жизни гражданского населения и объекты. В случае угрозы охраняемым объектам, жизни гражданского населения, персоналу ООН и угрозы жизни самих военнослужащих. Решение принимается самостоятельно. Исходя из складывающейся ситуации. На месте выполнения задачи".Руслан Жаксылыков

Депутат Мажилиса Айгуль Куспан не исключает, что такое может произойти.

"Перестрелки бывают с обеих сторон. Риск всегда есть".Айгуль Куспан

Сенатор Андрей Лукин подчеркнул, что применение боевых сил и средств возможно в исключительных случаях.

"Мы это исключать, конечно же, не можем. Для этих целей приобретаются соответствующие навыки и едут туда соответствующе подготовленные сотрудники Вооруженных сил и наши военнослужащие".Андрей Лукин

Руслан Жаксылыков на совместном заседании палат Парламента сообщил, что ООН выдала Казахстану мандат на самостоятельную миротворческую миссию. Это случилось впервые.

Министр внес предложение о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил Республики Казахстан (рота резерва, штабные офицеры, военные наблюдатели и специализированные подразделения) в количестве до 430 человек для участия в миссиях ООН:

  • "Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах" (UNDOF, Сирия – Израиль).
  • "Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия" (UNTSO, Палестина – Израиль).
  • "Миссия ООН в Республике Южный Судан" (UNMISS, Южный Судан).
  • "Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее" (UNISFA, Судан).

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