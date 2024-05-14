Специалисты опровергли миф об отрицательной калорийности продуктов

В "Роспотребнадзоре" подтвердили, что продуктов с "отрицательной" калорийностью не существует. Однако специалисты перечислили продукты с очень низкой калорийностью, сообщает Zakon.kz.

По данным "Роспотребнадзора" продукты с очень низкой калорийностью это огурцы, капуста, сельдерей, лук, шпинат, помидоры и другие зеленые и листовые овощи.

Они содержат небольшое количество калорий и могут помочь удовлетворить чувство голода без значительного увеличения суточного потребления калорий.

Ранее врач перечислил продукты, способствующие здоровью и долголетию. Один из продуктов - оливковое масло, богатое мононенасыщенными жирными кислотами, которые могут снизить уровень холестерина и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. А также рыба, особенно жирные сорта, такие как лосось и сардины, содержит Омега-3 жирные кислоты, которые считаются благоприятными для сердечно-сосудистой системы и могут снизить риск инфаркта и инсульта.

Фрукты и овощи, особенно яркие и разноцветные, содержат антиоксиданты и витамины, которые могут укрепить иммунную систему и снизить риск развития различных заболеваний, включая рак.