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Специалисты опровергли миф об отрицательной калорийности продуктов

Специалисты опровергли миф об отрицательной калорийности продуктов, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 06:30 Фото: pixabay
В "Роспотребнадзоре" подтвердили, что продуктов с "отрицательной" калорийностью не существует. Однако специалисты перечислили продукты с очень низкой калорийностью, сообщает Zakon.kz.

По данным "Роспотребнадзора" продукты с очень низкой калорийностью это огурцы, капуста, сельдерей, лук, шпинат, помидоры и другие зеленые и листовые овощи.

Они содержат небольшое количество калорий и могут помочь удовлетворить чувство голода без значительного увеличения суточного потребления калорий.

Ранее врач перечислил продукты, способствующие здоровью и долголетию. Один из продуктов - оливковое масло, богатое мононенасыщенными жирными кислотами, которые могут снизить уровень холестерина и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. А также рыба, особенно жирные сорта, такие как лосось и сардины, содержит Омега-3 жирные кислоты, которые считаются благоприятными для сердечно-сосудистой системы и могут снизить риск инфаркта и инсульта.

Фрукты и овощи, особенно яркие и разноцветные, содержат антиоксиданты и витамины, которые могут укрепить иммунную систему и снизить риск развития различных заболеваний, включая рак. 

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