Специалисты рассказали, почему чеснок считают природным сокровищем
Специалисты отметили, что антибактериальные и противовирусные свойства чеснока помогают бороться с инфекциями и укреплять иммунную систему, а пряный, сильный аромат и острый вкус делают его незаменимым ингредиентом в большинстве блюд.
"Известно, что чеснок содержит витамины C и B6, марганец и кальций, а также ценные минералы и антиоксиданты. Употребление чеснока поможет снизить кровяное давление и уровень холестерина. Кроме того, его применяют для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита. Однако, чрезмерное употребление чеснока, особенно натощак, вызывает активное выделение желудочного сока, что может нанести вред слизистой оболочке желудка" - говорится в сообщении "Роспотребнадзора" .
Также отмечается что чеснок придает блюдам оригинальный и насыщенный вкус.
При выборе чеснока специалисты советуют обратить внимание на следующее:
- Выбирайте чеснок с крепкими, неповрежденными оболочками. Не стоит покупать чеснок с пятнами или зелеными проростками, это может быть признаком его старения.
- Выбирайте более тяжелые головки чеснока, так как они обычно содержат больше зубчиков и имеют более выраженный вкус.
- Чеснок должен иметь характерный, приятный аромат. Избегайте чеснока с прогнившим или несвежим запахом.
Ранее диетолог назвала фрукт, который спасет от осенней хандры.