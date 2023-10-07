Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Специалисты рассказали, почему чеснок считают природным сокровищем

Специалисты рассказали, почему чеснок считают природным сокровищем Фото: pixabay
В "Роспотребнадзоре" рассказали о полезных свойствах чеснока, сообщает Zakon.kz.

Специалисты отметили, что антибактериальные и противовирусные свойства чеснока помогают бороться с инфекциями и укреплять иммунную систему, а пряный, сильный аромат и острый вкус делают его незаменимым ингредиентом в большинстве блюд.

"Известно, что чеснок содержит витамины C и B6, марганец и кальций, а также ценные минералы и антиоксиданты. Употребление чеснока поможет снизить кровяное давление и уровень холестерина. Кроме того, его применяют для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита. Однако, чрезмерное употребление чеснока, особенно натощак, вызывает активное выделение желудочного сока, что может нанести вред слизистой оболочке желудка" - говорится в сообщении "Роспотребнадзора" .

Также отмечается что чеснок придает блюдам оригинальный и насыщенный вкус.

При выборе чеснока специалисты советуют обратить внимание на следующее:

  • Выбирайте чеснок с крепкими, неповрежденными оболочками. Не стоит покупать чеснок с пятнами или зелеными проростками, это может быть признаком его старения.
  • Выбирайте более тяжелые головки чеснока, так как они обычно содержат больше зубчиков и имеют более выраженный вкус.
  • Чеснок должен иметь характерный, приятный аромат. Избегайте чеснока с прогнившим или несвежим запахом.

Ранее диетолог назвала фрукт, который спасет от осенней хандры.

Читайте также

работа за компьютером и здоровье
Как оставаться в форме, когда ты работаешь удаленно
Алматинский врач рассказал, чем опасно повышенное давление
Алматинский врач рассказал, чем опасно повышенное давление
Диетолог назвала фрукт, который спасет от осенней хандры
Диетолог назвала фрукт, который спасет от осенней хандры
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
учеба
Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане
Как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после девятого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после девятого "золота" сборной Казахстана
Досаев обратился к пенсионерам
Досаев обратился к пенсионерам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления