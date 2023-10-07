Специалисты рассказали, почему чеснок считают природным сокровищем

В "Роспотребнадзоре" рассказали о полезных свойствах чеснока, сообщает Zakon.kz.

Специалисты отметили, что антибактериальные и противовирусные свойства чеснока помогают бороться с инфекциями и укреплять иммунную систему, а пряный, сильный аромат и острый вкус делают его незаменимым ингредиентом в большинстве блюд.

"Известно, что чеснок содержит витамины C и B6, марганец и кальций, а также ценные минералы и антиоксиданты. Употребление чеснока поможет снизить кровяное давление и уровень холестерина. Кроме того, его применяют для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита. Однако, чрезмерное употребление чеснока, особенно натощак, вызывает активное выделение желудочного сока, что может нанести вред слизистой оболочке желудка" - говорится в сообщении "Роспотребнадзора" .

Также отмечается что чеснок придает блюдам оригинальный и насыщенный вкус.

При выборе чеснока специалисты советуют обратить внимание на следующее:

Выбирайте чеснок с крепкими, неповрежденными оболочками. Не стоит покупать чеснок с пятнами или зелеными проростками, это может быть признаком его старения.

Выбирайте более тяжелые головки чеснока, так как они обычно содержат больше зубчиков и имеют более выраженный вкус.

Чеснок должен иметь характерный, приятный аромат. Избегайте чеснока с прогнившим или несвежим запахом.

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