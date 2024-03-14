Ученые выяснили, что клубника и черника защитят от слабоумия

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Британский диетолог Нахида Али заявила, что ягоды несут огромную пользу для мозга, так как они обогащены антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений. И полезнее всех ягод - клубника и черника, сообщает Zakon.kz

По информации портала UfaTime ученые выяснили по итогам ряда исследований, вероятность слабоумия сокращает ежедневное употребление клубники и черники. Также налегать следует на жирную рыбу, которая служит хорошим источником омега-3 жирных кислот, важных для функционирования клеток мозга. Наконец, сохранить остроту ума помогут орехи - в них много полезных жиров, белков и клетчатки. Ранее диетологи рассказали, какие продукты способствуют долголетию.

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