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Ученые выяснили, что клубника и черника защитят от слабоумия

Ученые выяснили, что клубника и черника защитят от слабоумия, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 06:20 Фото: pixabay
Британский диетолог Нахида Али заявила, что ягоды несут огромную пользу для мозга, так как они обогащены антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений. И полезнее всех ягод - клубника и черника, сообщает Zakon.kz

По информации портала UfaTime ученые выяснили по итогам ряда исследований, вероятность слабоумия сокращает ежедневное употребление клубники и черники.

Также налегать следует на жирную рыбу, которая служит хорошим источником омега-3 жирных кислот, важных для функционирования клеток мозга.

Наконец, сохранить остроту ума помогут орехи - в них много полезных жиров, белков и клетчатки.

Ранее диетологи рассказали, какие продукты способствуют долголетию.

Елена Вебер
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