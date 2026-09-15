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Наука и технологии

Волчья ягода: ученые выяснили, как волки помогают чернике расти в лесах

Волк, хищник, лес, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 07:55 Фото: pexels
Волки могут помогать чернике размножаться: семена, прошедшие через пищеварительный тракт животных, прорастают чаще и быстрее, чем семена, взятые из самих ягод, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Science Blog, так решили исследователи, изучавшие волчьи экскременты на севере американского штата Миннесота (США).

Два года ученые собирали свежие образцы волчьих экскрементов, которые содержали преимущественно переварившиеся ягоды. Образцы сушили в течение трех-четырех недель, а затем замораживали. Через несколько месяцев из них вручную извлекали семена дикой черники.

После этого семена поместили на влажную фильтровальную бумагу в лабораторных чашках.

Для сравнения исследователи использовали контрольные образцы семян, полученных непосредственно из неповрежденных ягод дикой черники. Обе группы выращивали в одинаковых условиях в специальной климатической камере.

Результат оказался в пользу семян, побывавших внутри волка.

Из 802 семян, полученных из экскрементов, проросло 96%. Среди 484 контрольных семян этот показатель составил 69%. Кроме того, половина семян после прохождения через пищеварительный тракт волка проросла уже на 19-й день, тогда как контрольным образцам для этого понадобилось 26 дней.

Это исследование стало первым, которое показало, что серый волк может способствовать прорастанию семян плодов, которые он поедает.

Интерес волков к чернике кажется необычным, ведь они в основном охотятся на копытных. Однако в середине лета дикая черника может составлять значительную часть рациона волчьих стай. Во время наблюдений даже зафиксирован случай, когда взрослый волк отрыгивал ягоды для волчат.

Исследователи также предполагают, что волки могут способствовать распространению черники на значительные расстояния, перенося семена между различными участками.

Ранее стало известно, что китайские ученые обнаружили чрезвычайно богатую золотую жилу в Тихом океане.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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