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Ученые назвали фрукт для профилактики диабета

, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 11:32
Ученые назвали красный виноград средством профилактики диабета, сообщает Zakon.kz.

Ученые из Университета короля Фейсала в Саудовской Аравии рассказали, что в красном винограде высокая концентрация антиоксидантов, обладающих противовоспалительным и антибактериальным эффектом, пишет Вечерняя Москва.

В продукте помимо этого содержится соединение ресвератрол, вырабатываемое виноградом для большей стрессоустойчивости к природным факторам. На его основе ученые даже предложили разработать серию противовоспалительных и восстановительных препаратов.

Эти вещества способствуют активизации защитных механизмов для профилактики сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, считают ученые.

Врач-эндокринолог Елена Губкина рассказала о том, что постоянная жажда может быть симптомом сахарного диабета, повышенного уровня кальция и других состояний.

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