Повышенная жажда может быть признаком ряда заболеваний

Врач-эндокринолог Елена Губкина рассказала о том, что постоянная жажда может быть симптомом сахарного диабета, повышенного уровня кальция и других состояний, сообщает Zakon.kz.

Как пишет aif.ru, в среднем суточная норма потребления воды составляет около двух литров. Если человек пьет больше и страдает от постоянной жажды, он может быть болен сахарным диабетом. Также хочется больше пить при гиперфункции щитовидной железы, болезнях почек и мочевыводящих путей.

Повышенное содержание кальция в крови может вызывать жажду, усталость, слабость и тошноту.

Также жажда может быть признаком обезвоживания из-за физических нагрузок, жары или недостаточного потребления воды.

Врач отметила, что повышенная жажда – повод обратиться к врачу, особенно если она сопровождается усталостью, необъяснимой потерей веса или зудом кожи.

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