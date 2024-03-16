Повышенная жажда может быть признаком ряда заболеваний
Как пишет aif.ru, в среднем суточная норма потребления воды составляет около двух литров. Если человек пьет больше и страдает от постоянной жажды, он может быть болен сахарным диабетом. Также хочется больше пить при гиперфункции щитовидной железы, болезнях почек и мочевыводящих путей.
Повышенное содержание кальция в крови может вызывать жажду, усталость, слабость и тошноту.
Также жажда может быть признаком обезвоживания из-за физических нагрузок, жары или недостаточного потребления воды.
Врач отметила, что повышенная жажда – повод обратиться к врачу, особенно если она сопровождается усталостью, необъяснимой потерей веса или зудом кожи.
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