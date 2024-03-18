Здоровье и благополучие: как адаптироваться к смене сезона

Смена сезона – стресс для организма и многие ощущают дискомфорт: у кого-то обостряются хронические заболевания, кто-то страдает от подавленности и не может найти силы, чтобы выполнять привычные обязанности на работе. Zakon.kz изучил проблему, и собрал рекомендации специалистов.

Медики рекомендуют людям, имеющим хронические заболевания, готовиться к весне заранее, и проводить профилактическое лечение в конце января – феврале. Остальным, кто чувствует апатию, начал испытывать проблемы со сном, или утратил былую работоспособность, необходимо обратить внимание на дефицит витаминов и свои привычки. Перечислим витамины, необходимые для возврата позитивного настроения, победы над тревожностью и раздражительностью, а также хорошего сна и работоспособности.

Витамин D. С каждым годом ученые все больше узнают о глобальном влиянии витамина D на работу организма. Видимо, не случайно устроено так, что вырабатывается он не за счет какой-то особой пищи, а солнечных лучей, попадающих на кожу человека. Специалисты говорят, что помимо иммунной системы, витамин D влияет на настроение и работоспособность. Поэтому их совет – пополнить растраченные за холодную и темную зиму запасы витамина жизни. Хотя весной солнца становиться больше, но его активности еще не хватает, необходимо подключать препараты, содержащие витамин D и включить в рацион некоторые продукты: жирная рыба (лосось, селедка, сардины), все виды продуктов из коровьего молока и яичные желтки. Они помогут, если потери витамина D зимой были незначительными.

Магний. Магний еще один помощник в ситуации, когда после зимы человек чувствует непреодолимую усталость. Вещество помогает превращать еду в энергию, повышая тем самым работоспособность. Помимо этого, магний отлично влияет на нервную систему, отправляя нашему мозгу правильные и позитивные сигналы. Последние данные ученых показали, что потребление магния помогает улучшить настроение и предать бодрость. В аптеках можно найти монопрепараты с магнием, и витаминные комплексы, где он присутствует в различной доизровке. Продукты с магнием: шпинат, брокколи, семечки, орехи, какао и гречка.

Витамин С. Знакомый большинству с детства витамин. При кажущейся простоте и дешевизне препаратов, считается одним из мощных антиоксидантов.

Коэнзим Q10. Вещество, чье положительное влияние на организм медики высоко оценили в последние годы. По сути, коэнзим Q10, действуя на уровне клеток, является прекрасным источник энергии. При нехватке коэнзима человек ощущает постоянную усталость, разбитость, а кожные покровы становятся дряблыми и сухими. Витамин B6 влияет на выработку коэнзима, поэтому дефицит витамина автоматически влечет нехватку Q10. Поэтому в рационе должны быть продукты, содержащих и коэнзим и В6, например, мясные субпродукты, апельсины, клубника, жирная рыба, шпинат, цветная капуста, брокколи. Сейчас препараты Коэнзим Q10 в различных конфигурациях можно купить в аптеках.

Железо. Симптомы дефицита железа или железодефицитной анемии: апатия, усталость, сонливость, пониженная работоспособность. Дело в том, что клетки железа транспортируют кислород во все внутренние органы и мозг человека. Если "транспортных средств" недостаточно, то и организм начинает испытывать кислородный голод, который выражается в ранее перечисленных симптомах. Весной необходимо дополнять рацион блюдами из красного мяса и печени, лучше их сочетать с источниками витамина С. Состояние при анемии бывает разным, иногда поправки рациона недостаточно, и необходимо принимать железосодержащие препараты. Дозировка и длительность лечения определяет врач.

Какие еще методы помогут адаптироваться к смене сезона

Помимо витаминных комплексов необходимо обратить внимание на свой режим дня и привычки.

Режим дня. Организм отлично реагирует на банальный распорядок дня. К примеру, если засыпать и просыпаться в одно и тоже время, то можно избежать бессонницы. Лучше формировать распорядок дня, исходя из реальных потребностей, а не ломать себя под желаемый вариант жизни.

Прогулки на свежем воздухе. Помогут переключиться с мыслей о работе на созерцание весеннего пробуждения природы. Простое и комфортное времяпровождение помогает справиться с тревожностью, успокоиться и настроиться на позитивный лад.

Физические нагрузки. Хотя весной не особо хочется заниматься спортом, но придется. Выберете для себя какой-то приятный стимул, к примеру, зимой был куплен новый модный спортивный костюм. Почему бы его не выгулять в фитнес-центр, или не продемонстрировать на утренней пробежке. Помните, что плохое настроение очень не любит физических нагрузок, и чудесным образом куда-то исчезает после первых минут тренировки. Дополнительный приз – хорошая фигура к лету.

Обращение к врачу. Многие симптомы, о которых мы говорили, могут быть первым звоночком серьезных заболеваний. Поэтому лучше обратиться к врачу, если вы видите, что обычные приемы и комплексы витаминов вам не помогают.

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