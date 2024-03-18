Уютные вечера дома: лучшие игры и занятия для всей семьи

Многие взрослые считают, что играть с детьми можно только имея запас настольных игр и конструкторов. Zakon.kz узнал, как можно нетривиально провести домашний досуг всей семьей, не прибегая к помощи фабричных поделок.

Общее правило: играть нужно только с удовольствием, если ребенку не нравиться игра, откажитесь от нее и предложите поиграть в другую. Другое непременное условие: отключить родителя-советчика, не лишайте ребенка инициативы, пусть даже что-то у него сразу не будет получаться.

Сквиггл или домашний художник

Первым на листе бумаги рисует ребенок любую каракулю, круг, прямую черточку и т. д. После этого он передает рисунок одному из взрослых, тот должен постараться дорисовать так, чтобы стал угадываться какой-нибудь образ, но не более одной непрерывной линии. Затем подключается второй взрослый, добавляет в рисунок что-то свое и возвращает картинку ребенку, которому нужно продолжить творческий процесс, и т. д. Закончить игру можно на любом игроке, старайтесь по ходу игры обсуждать картинки друг друга, спрашивайте у ребенка, что ему хотелось изобразить.

Сочиняем вместе сказку

Сочинять вместе сказки можно как дома, так и находясь в дороге. Это очень веселое занятие. Первым может быть любой участник, он начинает рассказывать сказку двумя словами, к примеру, "вчера после ужина". Второй подхватывает и придумывает еще два-три слова, после него третий участник, и так по кругу. Придумывать можно любые слова, в том числе чуждые по смыслу, тогда следующему участнику придется напрячь воображение, чтобы как-то их сложить между собой. Игра в сказку может длиться несколько дней или недель, каждый раз продолжаясь с последней фразы.

Игра в зеркало

Очень популярная игра. Ребенок и взрослый стоят друг напротив друга, остальные участники сидят на диванах и наблюдают. Ребенок будто бы смотрится в зеркало, а взрослый – его отражение и должен повторять за ним все его движения. В том числе подпрыгивать, разводить руки в стороны, строить гримасы, приседать, ползать и т. д. Важное условие – не касаться друг друга руками. Спустя несколько минут можно поменяться местами, а можно заменить кого-то из игроков.

Поднимаем предметы

Число игроков здесь ограничено – не более двух-трех участников. Для игры потребуется мяч среднего размера. Игроки ложатся на пол на живот, располагаясь напротив друг друга. Мяч находится по центру между их головами. Задача всем встать, держа головами мяч, и не уронить его. Если получилось, то продолжая держать мяч головами, игроки перемещаются к определенному месту Х. Скажем сразу, получается у всех не очень хорошо, зато всем очень весело, заодно нарабатывается навык взаимодействия в семье. К слову, у этой игры есть вариант проще. Игроки встают на четвереньки, кладут мяч перед собой и толкают его лбом, головой или туловищем к обозначенному месту Х. У кого это получилось сделать быстрее, тот и победил.

Игра на память

Игра развивает память и наблюдательность. Ставим на столе несколько предметов: обычно от трех до шести. Это могут быть игрушки, которые ребенку будет проще запомнить, знакомые ему давно предметы или какой-то фрукт. Предлагаем основному игроку – взрослому или ребенку, запомнить, где и что находится. Затем просим закрыть глаза на несколько секунд, в это время другой игрок убирает или переставляет предметы на столе. После чего просим ребенка (или голившего взрослого участника) определить, что изменилось.

Игра в автомобиль

Для игры потребуется расставить хаотично стулья, столы и другие предметы по комнате. По легенде основной игрок – это автомобиль, который едет темной ночью, фары не работают, поэтому штурман подсказывает путь. Первым может "поехать" ребенок с закрытыми глазами, а взрослый ему говорит, куда держать курс. Затем игроки меняются ролями. Задачу можно усложнить, расставив по полосе движения дополнительные препятствия в виде мягких игрушек или подушек. Важно проследить, чтобы на пути следования автомобиля не было твердых предметов, из-за которых ребенок может пораниться.

Гонки черепах

Простенькая, но веселая игра. Ребенок и взрослые встают на четвереньки, кладут на спину подушку и медленно ползут к финишу. Задача дойти до финала, не уронив "панцирь", можно обгонять и дружелюбно подталкивать друг друга.