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В какое время лучше принимать душ – утром или вечером

Ванная, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 08:21 Фото: pixabay
Когда лучше принимать душ – утром или вечером? По мнению ученых все зависит от личных предпочтений человека. Его распорядка дня, физической нагрузки и медицинских показаний, сообщает Zakon.kz.

Попытки делать и то и другое, скорее всего, не нужны или даже могут быть вредными. Ведь слишком частое принятие душа может привести к тому, что кожа и волосы останутся сухими и лишатся блеска. Если приходится принимать душ два раза в день, то врачи советуют заменить мыло на более щадящие кожу средства. Например, очищающие масла.

Telegram-канал АиФ приводит несколько особенностей приема душа.

Так, утренний душ особенно полезен тем, кто обильно потеет по ночам. Вода смоет накопившиеся на коже бактерии и отжившие клетки. Душ по утрам также помогает человеку взбодриться и стать более внимательным. Эффект будет сильнее, если принимать не горячий, а холодный душ. Организм будет быстрее высвобождать дофамин – гормон счастья и хорошего самочувствия.

А вечерний душ не только освежает после долгого рабочего дня, но и смывает с кожи накопившуюся грязь и болезнетворные бактерии. Его особенно рекомендуют людям, чья деятельность связана с физическими нагрузками, а также людям со слабым иммунитетом. Так, вечерний душ поможет им смыть любые микробы, которые, возможно, подхватили на улице. Еще полезно принимать душ вечерами и тем, кто страдает от сезонной аллергии или кожных заболеваний. Такими, например, как экзема.

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