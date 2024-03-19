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Гастроэнтеролог рассказала, почему появляются прыщи

Гастроэнтеролог рассказала, почему появляются прыщи , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 06:05 Фото: pixabay
Российский врач Диляра Лебедева открыла несколько секретов откуда или от чего появляются прыщи на коже, сообщает Zakon.kz

Как отметила доктор Павлова первый подозреваемый – это добавленный сахар.

"Сладости, газировка, соки – все это не только вредит фигуре, но и способствует появлению прыщей. Почему? Сахар – это праздник для патогенных бактерий в нашем кишечнике, которые, устроив веселье, провоцируют воспалительные процессы. А поскольку состояние кишечника напрямую влияет на кожу, прыщи становятся частыми гостями. Вердикт: исключаем из рациона". - написала в своем Telegram - канале гастроэнтеролог.

Далее - молоко.  Особенно это актуально для людей с непереносимостью лактозы. Молоко может вызывать воспаления, ведущие к появлению прыщей. Не уверены, есть ли у вас непереносимость? Простой анализ в лаборатории поможет это выяснить.

И, наконец, глютен. Да, то самое вещество, которое содержится в пшенице, ржи и ячмене (перловке). 

"Если у вас есть пищевая непереносимость глютена, это может вызывать не только дискомфорт в животе, но и кожные высыпания. Уберите на время из рациона хлеб, булки, макароны и посмотрите, как изменится ваша кожа", - рекомендовала врач.

Ранее диетолог назвала лучшие продукты против стресса.

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