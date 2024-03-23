Как легко набрать мышцы и избавиться от лишнего жира
Доктор Лебедева открыла секреты питания в своем Telegram-канале.
Итак:
Прощай, сахар!
Исключите сахар и выпечку. Они – враги вашей стройности.
Белок – ваш друг!
Употребляйте не меньше 1,5 грамм белка на килограмм ващей изящной массы.
Нет вкусняшкам!
Забудьте о перекусах с чаем и сладостями!
Сон – залог красоты!
Спать до 10 вечера и не меньше 7 часов – залог вашего здоровья и красоты.
Шагайте!
Шагомер в руки и вперед. Не менее 10 000 шагов в день – и вы на верном пути.
Тренируйтесь с умом!
Гантели и штанги – ваши лучшие друзья. Занятия 3-5 раз в неделю сделают чудо.
Витамин D – ваш союзник!
В России у каждого первого дефицит витамина D. Не забывайте его восполнять.
Стресс под контроль!
Не заедайте стресс и учитесь расслабляться – это важно для здоровья и фигуры.
"Начните сегодня и уже скоро вы увидите, как ваше тело меняется к лучшему, а ещё творят чудеса регулярность и вера в себя", - посоветовала доктор.
Ранее мы писали о том, как похудеть с помощью простой зарядки.
Читайте также