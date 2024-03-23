Как легко набрать мышцы и избавиться от лишнего жира

Российский доктор Диляра Лебедева заявила, что набрать мышцы и избавиться от лишнего жира проще, чем кажется и рассказала как это сделать, сообщает Zakon.kz

Доктор Лебедева открыла секреты питания в своем Telegram-канале.

Итак:

Прощай, сахар!

Исключите сахар и выпечку. Они – враги вашей стройности.

Белок – ваш друг!



Употребляйте не меньше 1,5 грамм белка на килограмм ващей изящной массы.

Нет вкусняшкам!



Забудьте о перекусах с чаем и сладостями!

Сон – залог красоты!



Спать до 10 вечера и не меньше 7 часов – залог вашего здоровья и красоты.

Шагайте!



Шагомер в руки и вперед. Не менее 10 000 шагов в день – и вы на верном пути.

Тренируйтесь с умом!



Гантели и штанги – ваши лучшие друзья. Занятия 3-5 раз в неделю сделают чудо.

Витамин D – ваш союзник!



В России у каждого первого дефицит витамина D. Не забывайте его восполнять.

Стресс под контроль!



Не заедайте стресс и учитесь расслабляться – это важно для здоровья и фигуры.

"Начните сегодня и уже скоро вы увидите, как ваше тело меняется к лучшему, а ещё творят чудеса регулярность и вера в себя", - посоветовала доктор.

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