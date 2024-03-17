Как похудеть с помощью простой зарядки

Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказа о способе похудеть с помощью утренней зарядки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Men Today, эксперт посоветовала делать шаги в стороны с махами, отведение ноги и подъем рук, шаги в стороны с разгибанием рук, подтягивания коленей к животу, планку, а также полуприсед с махами в стороны.

Для выполнения последнего упражнения нужно встать ровно, опуститься в присед, не доводя бедра до параллели с полом, затем вернуться в исходное положение и выполнить мах в сторону прямой правой ногой.

По словам тренера, короткие тренировки после пробуждения полезны для фигуры. Они активизируют работу сердца и заряжают энергией на весь день, стимулируют кровообращение и обмен веществ.

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