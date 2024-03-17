Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как похудеть с помощью простой зарядки

Как похудеть с помощью простой зарядки, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 00:45 Фото: pixabay
Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказа о способе похудеть с помощью утренней зарядки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Men Today, эксперт посоветовала делать шаги в стороны с махами, отведение ноги и подъем рук, шаги в стороны с разгибанием рук, подтягивания коленей к животу, планку, а также полуприсед с махами в стороны.

Для выполнения последнего упражнения нужно встать ровно, опуститься в присед, не доводя бедра до параллели с полом, затем вернуться в исходное положение и выполнить мах в сторону прямой правой ногой.

По словам тренера, короткие тренировки после пробуждения полезны для фигуры. Они активизируют работу сердца и заряжают энергией на весь день, стимулируют кровообращение и обмен веществ.

Ранее врач общей практики Лариса Алексеева рассказала, чем грозит желание "отоспаться" в выходные.

Читайте также

Ученые назвали фрукт для профилактики диабета
астрология
Не теряй время: бизнес-гороскоп на 17 марта
советы, врач
Чем опасен для психики длительный сон в выходные
Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
Астана
В двух мегаполисах страны произошли пожары
снег и дождь в марте на Наурыз
Снег с дождем ожидаются в дни празднования Наурыза в Алматы
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: