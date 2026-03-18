Советы

В каком случае еду можно запивать водой

вода, кофе, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 18:04 Фото: pixabay
Российский врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала, в каком случае можно запивать еду водой, сообщает Zakon.kz.

В беседе с news.ru с 18 марта 2026 года специалист отметила, что водой запивать можно соленую или грубую пищу, не опасаясь негативного влияния на желудок.

По словам Мизиновой, в данном случае прием жидкости поможет оптимальному процессу пищеварения.

"Специалисты по здоровому образу жизни, диетологи и гастроэнтерологи предостерегают от приема воды во время еды, обосновывая это тем, что вода достаточно серьезно разбавляет желудочный сок. По моему мнению, если пища сильно соленая или грубая, вязкая и волокнистая, плохо проглатывается, ее необходимо запивать. Это позволит сформировать пищевой комок, который не ляжет тяжелым камнем на дно желудка, а будет нормально перевариваться. А если еда уже сама по себе жидкая, например, каша или суп, то вода особо-то и не требуется", – объяснила врач.

Кроме того, как отметила диетолог, ряд других специалистов утверждают, что желудок выделяет столько сока, сколько требуется, и разбавить его водой невозможно.

Следовательно, по словам врача, пить воду во время еды можно без вреда для здоровья.

"Чай – это вещество, которое содержит дубильные вещества. При этом он, как правило, пьется горячим, соответственно, будет иметь воздействие на желудок гораздо более серьезное, чем та же простая вода. Поэтому все-таки после еды употреблять его с чем-то сладким не рекомендуется. Это диетологически неправильно. Но если мы при полном желудке попьем напиток нормальной температуры, несильно горячий и несильно крепкий, то особого вреда не будет", – добавила Мизинова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

