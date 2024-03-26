Как победить желание отложить дела на потом

В "Роспотребнадзоре" рассказали, как побороть прокрастинацию, когда она приводит к тревоге и стрессу, сообщает Zakon.kz

Как отметили специалисты, желание сделать все в самый последний момент или состояние прокрастинации мешает добиваться важных целей и может привести к различным психологическим проблемам, а также подорвать доверие коллег или близких.

Эксперты рассказали как этого избежать и стать эффективней

постарайтесь ставить себе реалистичные цели и четкие дедлайны для ключевых задач;

во время выполнения задачи регулярно делайте короткие перерывы;

не забывайте поощрять себя за достижения.

"А если прокрастинация становится настоящей проблемой, рассмотрите возможность обратиться к специалисту", - заключили в ведомстве.

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