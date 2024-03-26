Как победить желание отложить дела на потом
Фото: freepik
В "Роспотребнадзоре" рассказали, как побороть прокрастинацию, когда она приводит к тревоге и стрессу, сообщает Zakon.kz
Как отметили специалисты, желание сделать все в самый последний момент или состояние прокрастинации мешает добиваться важных целей и может привести к различным психологическим проблемам, а также подорвать доверие коллег или близких.
Эксперты рассказали как этого избежать и стать эффективней
- постарайтесь ставить себе реалистичные цели и четкие дедлайны для ключевых задач;
- во время выполнения задачи регулярно делайте короткие перерывы;
- не забывайте поощрять себя за достижения.
"А если прокрастинация становится настоящей проблемой, рассмотрите возможность обратиться к специалисту", - заключили в ведомстве.
Ранее мы писали о панических атаках.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript