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Как победить желание отложить дела на потом

Как победить желание отложить дела на потом, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 07:27 Фото: freepik
В "Роспотребнадзоре" рассказали, как побороть прокрастинацию, когда она приводит к тревоге и стрессу, сообщает Zakon.kz

Как отметили специалисты, желание сделать все в самый последний момент или состояние прокрастинации мешает добиваться важных целей и может привести к различным психологическим проблемам, а также подорвать доверие коллег или близких.

Эксперты рассказали как этого избежать и стать эффективней

  • постарайтесь ставить себе реалистичные цели и четкие дедлайны для ключевых задач;
  • во время выполнения задачи регулярно делайте короткие перерывы;
  • не забывайте поощрять себя за достижения.

"А если прокрастинация становится настоящей проблемой, рассмотрите возможность обратиться к специалисту", - заключили в ведомстве.

Ранее мы писали о панических атаках.

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