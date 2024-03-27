Правда и мифы об интеллектуальном голосовом помощнике

Голосовой помощник – первый вариант искусственного интеллекта, способный выполнять команды человека. Новая технология вызвала разноречивую реакцию у людей. Zakon.kz изучил мнение пользователей и объяснения разработчиков.

Функции голосового помощника представляют собой микс из услуг справочного бюро, поисковых систем и прислуги. Для примера перечислим несколько команд, которым обучен голосовой помощник: Алиса, вызови такси; Алиса, где я; Алиса, где ближайшее кафе; Алиса, поставь рок, поставь будильник на завтра на 6 утра; Алиса, сколько стоит доллар; Алиса, в какие страны не нужна виза; Алиса, покажи мое расписание на завтра, внеси изменения, и т.д.



Голосовой помощник на русском языке был запущен в 2017 году. Первый вариант был мало знаком широкой аудитории, поэтому многие не знают, что голосовой помощник умел хамить в ответ на нескромные вопросы, и в целом поведение ИИ было далеко от приличий. Народ стал жаловаться разработчикам, и поведение хамоватого искусственного интеллекта поправили. Правда, теперь в ответ на вопрос: как тебя зовут, голосовой помощник умеет обижаться и отвечать, что такие вопросы женщинам не задают.

Как это работает

В этом мы можем полагаться только на информацию разработчиков. По их словам, голосовой помощник находится в спящем режиме, пока не услышит слово "Алиса". В этот момент ИИ "просыпается", воспринимает команду и приступает к ее реализации. Дальнейшее происходит уже на программном уровне, и объяснить это даже простым языком крайне сложно. Но получив команду вызвать такси, Алиса заходит на сайт и оформляет заказ.

Тайна частной жизни

Сфера деликатная, и многих от установки голосового помощника, как и всех остальных ее аналогов от других разработчиков, останавливает потенциальная возможность ИИ вести аудио- и видеозапись происходящего с хозяином смартфона. Потенциально вероятность несанкционированной записи существует, но отрицается всеми разработчиками голосовых помощников. Как говорят создатели, защитой от этого является нахождение голосового помощника в спящем режиме (бездействии), до получения команды от человека, то есть кодового слова. Правда, известны случаи, когда ИИ включался без команды и начинал даже вмешиваться в разговор.

Может ли голосовой помощник заблудиться

Точность выполнения команд голосовым помощником зависит от наличия полной информации о предмете. Например, находясь в маленьком городе, человек спрашивает ИИ: где можно поесть борща? В ответ можно услышать адрес кафе крупного города. Это не означает, что помощник "не понимает", что человек со смартфоном находится в городе N, просто понятие масштаба пространства и километража пока отсутствует. Другой вариант ответа – таких мест нет. Что не соответствует действительности, поскольку в нескольких кварталах имеется кафе, где подают борщ. Просто у них нет своего сайта с меню, соответственно, ИИ его "не видит".

Если говорить о возможности заблудиться в чужом городе, то и она существует. Поскольку многое зависит от точности карты, которой пользуется голосовой помощник, если улицы поменяли название, а какие-то дома снесли, и этого нет на карте места, то маршрут проложит неверный. Кстати, о борще, обычно владельцы голосового помощника знают об этих несовершенствах и задают команду не про борщ, а где ближайшее кафе или столовая.

Может ли голосовой помощник неверно выполнить команду

Возможность такая существует, как и любая техника, голосовой помощник может начать "глючить", "не расслышать" команды из-за большого расстояния или громкого шума. О другой причине мы начали говорить ранее. ИИ использует информацию из базы данных и открытых источников в интернете, умеет это делать быстро, но не всегда сведения точны, отсюда возникают промахи в работе.

Что еще умеет голосовой помощник

Голосовой помощник умеет поддержать разговор ни о чем – о всяких пустяках. ИИ не умеет долго и глубоко рассуждать на разные важные и узкопрофессиональные темы, но "поболтать" уже может. Ответы голосовой помощник дает односложные и короткие, что может быстро утомить.