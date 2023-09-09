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"Алису" скоро сложно будет отличить от человека – эксперты

Алису скоро не отличишь от человека Фото: pexels
По мнению разработчиков, голосовой помощник "Алиса" во многом уже стал полноценным собеседником, а через несколько лет ее будет сложно отличить от человека, передает Zakon.kz.
"Я думаю, что во многих аспектах это уже сейчас так, и через небольшое количество лет по большинству мыслимых тем "Алису" сложно будет отличить от человека, и тест Тьюринга она пройдет", – рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк.

Отвечая на вопрос, когда голосовой помощник компании станет полноценным собеседником человеку, специалист ответил:

"Я думаю, что даже сейчас уже топовые модели нейросетей, нашу в частности, в чате непросто было бы отличить от человека. Рост качества ответов моделей нейросетей действительно взрывной, и "сейчас на какую-то среднюю тему нейросеть поддержит разговор едва ли не лучше, чем человек".Дмитрий Масюк

Топ-менеджер отметил, что это естественный процесс, и видит в этом прежде всего очень много пользы.

Ранее сообщили, что в России создали нейросеть Kandinsky 2.1, которая собрала миллион пользователей за четыре дня.

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