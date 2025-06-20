Эндокринолог объяснила, почему стоит отказаться от телефона во время еды
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Использование смартфонов и других гаджетов за столом может привести к перееданию, предупредила врач-эндокринолог Зухра Павлова, сообщает Zakon.kz.
В разговоре с KP.RU она отметила, что когда человек одновременно ест и просматривает видео, читает новости или переписывается, его мозг не успевает должным образом обрабатывать оба процесса.
В результате внимание рассеивается, и прием пищи становится неосознанным.
"Человек просто не замечает, сколько съедает", – подчеркнула специалист.
Она посоветовала есть медленно, сосредотачиваясь на вкусе, аромате и текстуре еды. Это позволяет мозгу вовремя распознать сигнал насыщения и помогает избежать переедания.
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