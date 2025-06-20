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Эндокринолог объяснила, почему стоит отказаться от телефона во время еды

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 18:20 Фото: pexels
Использование смартфонов и других гаджетов за столом может привести к перееданию, предупредила врач-эндокринолог Зухра Павлова, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с KP.RU она отметила, что когда человек одновременно ест и просматривает видео, читает новости или переписывается, его мозг не успевает должным образом обрабатывать оба процесса.

В результате внимание рассеивается, и прием пищи становится неосознанным.

"Человек просто не замечает, сколько съедает", – подчеркнула специалист.

Она посоветовала есть медленно, сосредотачиваясь на вкусе, аромате и текстуре еды. Это позволяет мозгу вовремя распознать сигнал насыщения и помогает избежать переедания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее эксперт по долголетию Дэн Бюттнер назвал шесть продуктов, которые едят на завтрак здоровые и долгоживущие люди.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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