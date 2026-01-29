Почему даже один выдавленный прыщ может испортить кожу на годы

Существует серьезный риск навредить при самостоятельном выдавливании прыщей. Врач объяснила, как опасная привычка людей может катастрофически испортить кожу, сообщает Zakon.kz.

Врач-дерматолог, врач-трихолог российской клиники София Белаш предупредила о риске занесения инфекций при самостоятельном выдавливании прыщей

По ее словам, акне, или угревая болезнь, остается одной из самых частых дерматологических проблем, особенно в подростковом и молодом возрасте. По данным специалистов, с высыпаниями в период с 12 до 24 лет сталкивается подавляющее большинство людей, а попытки справиться с акне самостоятельно нередко приводят к серьезным осложнениям.

"Акне может проявляться по-разному – от черных точек и поверхностных воспалений до глубоких болезненных узлов, которые часто оставляют после себя рубцы. Кроме физического дискомфорта, заболевание нередко отражается и на психологическом состоянии: высыпания на открытых участках кожи могут снижать уверенность в себе, вызывать тревожность и сложности в общении. При этом выраженность эмоциональных переживаний не всегда зависит от тяжести акне – даже единичные элементы способны доставлять серьезный стресс", – рассказала врач в беседе с "Известиями".

Специалист подчеркнула, что одной из самых распространенных ошибок остается самостоятельное удаление воспалений. Выдавливание угрей травмирует кожу, нарушает ее защитный барьер и создает условия для проникновения бактерий в глубокие слои. В результате возрастает риск инфицирования, усиления воспаления и появления новых очагов высыпаний.

При этом в домашних условиях невозможно обеспечить стерильность, что дополнительно повышает вероятность осложнений.

Врач предупредила, что еще одним частым последствием такого вмешательства становится формирование рубцов и стойкой пигментации. Темные пятна и неровности могут сохраняться месяцами и даже годами, требуя длительного и дорогостоящего лечения.

