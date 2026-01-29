#Казахстан в сравнении
Советы

Почему даже один выдавленный прыщ может испортить кожу на годы

кожа лица травмирована, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 23:08 Фото: pixabay
Существует серьезный риск навредить при самостоятельном выдавливании прыщей. Врач объяснила, как опасная привычка людей может катастрофически испортить кожу, сообщает Zakon.kz.

Врач-дерматолог, врач-трихолог российской клиники София Белаш предупредила о риске занесения инфекций при самостоятельном выдавливании прыщей

По ее словам, акне, или угревая болезнь, остается одной из самых частых дерматологических проблем, особенно в подростковом и молодом возрасте. По данным специалистов, с высыпаниями в период с 12 до 24 лет сталкивается подавляющее большинство людей, а попытки справиться с акне самостоятельно нередко приводят к серьезным осложнениям.

"Акне может проявляться по-разному – от черных точек и поверхностных воспалений до глубоких болезненных узлов, которые часто оставляют после себя рубцы. Кроме физического дискомфорта, заболевание нередко отражается и на психологическом состоянии: высыпания на открытых участках кожи могут снижать уверенность в себе, вызывать тревожность и сложности в общении. При этом выраженность эмоциональных переживаний не всегда зависит от тяжести акне – даже единичные элементы способны доставлять серьезный стресс", – рассказала врач в беседе с "Известиями".

Специалист подчеркнула, что одной из самых распространенных ошибок остается самостоятельное удаление воспалений. Выдавливание угрей травмирует кожу, нарушает ее защитный барьер и создает условия для проникновения бактерий в глубокие слои. В результате возрастает риск инфицирования, усиления воспаления и появления новых очагов высыпаний.

При этом в домашних условиях невозможно обеспечить стерильность, что дополнительно повышает вероятность осложнений.

Врач предупредила, что еще одним частым последствием такого вмешательства становится формирование рубцов и стойкой пигментации. Темные пятна и неровности могут сохраняться месяцами и даже годами, требуя длительного и дорогостоящего лечения.

Ранее врач ответила, почему наносить парфюм на голую кожу может быть опасно.

Оксана Житникова
Оксана Житникова
