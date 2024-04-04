Какие продукты помогают обуздать аппетит
Как пишет Daily Mail, употребление яиц (и других богатых белком продуктов) на завтрак обеспечивает наиболее длительное чувство сытости. Вероятнее всего, это связано с способностью белков препятствовать быстрому подъему и падению уровня сахара в крови. Аналогичным полезным свойством обладают и несладкие молочные продукты – творог и натуральный йогурт.
Диетолог отметила, что "приглушить" аппетит также помогают артишоки, брокколи и морковь. Благодаря высокому содержанию клетчатки в составе эти продукты создают ощущение наполненности желудка. Полезными пищевыми волокнами богаты и фрукты, в особенности яблоки и грейпфруты. Более водянистые и мягкие плоды, такие как дыня, насыщают менее эффективно.
Кроме того, оптимальным вариантом регуляции аппетита издание предлагает употребление бобовых. Эксперт объяснила, что они содержат растворимые пищевые волокна, обладающие способностью впитывать воду в процессе пищеварения и увеличиваться в объеме. Также сообщается, какие волокна увеличивают секрецию гормона GLP-1 в кишечнике.
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