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Какие продукты помогают обуздать аппетит

советы, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 23:12 Фото: pixabay
Американский диетолог Мишель Рутенштейн рассказала, что бобовые, творог, йогурт, яблоки, брокколи и яйца обеспечивают длительное чувство сытости при небольшой энергетической ценности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, употребление яиц (и других богатых белком продуктов) на завтрак обеспечивает наиболее длительное чувство сытости. Вероятнее всего, это связано с способностью белков препятствовать быстрому подъему и падению уровня сахара в крови. Аналогичным полезным свойством обладают и несладкие молочные продукты – творог и натуральный йогурт.

Диетолог отметила, что "приглушить" аппетит также помогают артишоки, брокколи и морковь. Благодаря высокому содержанию клетчатки в составе эти продукты создают ощущение наполненности желудка. Полезными пищевыми волокнами богаты и фрукты, в особенности яблоки и грейпфруты. Более водянистые и мягкие плоды, такие как дыня, насыщают менее эффективно.

Кроме того, оптимальным вариантом регуляции аппетита издание предлагает употребление бобовых. Эксперт объяснила, что они содержат растворимые пищевые волокна, обладающие способностью впитывать воду в процессе пищеварения и увеличиваться в объеме. Также сообщается, какие волокна увеличивают секрецию гормона GLP-1 в кишечнике.

Ранее диетолог рассказала, может ли напиток из овсянки заменить препараты для похудения.

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