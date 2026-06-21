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Советы

Какой завтрак помогает контролировать аппетит

совет, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 01:17 Фото: pixabay
Американский специалист по питанию Даниэль Хендрикс рассказала, какой продукт может стать основой полезного и сытного завтрака. По его словам, правильно подобранное утреннее питание помогает надолго сохранить чувство насыщения и избежать лишних перекусов в течение дня, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Радио-1", диетолог рекомендует включать в первый прием пищи яйца. Их можно употреблять в любом удобном виде – вареными, жареными или в составе омлета. По мнению Хендрикс, именно яйца являются одним из наиболее доступных источников качественного белка, необходимого организму после ночного отдыха.

Эксперт отметила, что порция из двух яиц содержит около 13 гр. белка. Этот питательный элемент переваривается медленнее углеводов, благодаря чему человек дольше не испытывает голода и сохраняет высокий уровень энергии до обеда.

Кроме того, достаточное количество белка в рационе играет важную роль для тех, кто стремится снизить вес. Он помогает поддерживать мышечную массу во время похудения, а содержащиеся в яйцах полезные жиры способствуют более стабильному уровню сахара в крови. В результате уменьшается риск резких приступов голода и желания перекусить между основными приемами пищи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что в Алматы уничтожили сухие завтраки на 3 млн тенге.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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