Может ли напиток из овсянки заменить препараты для похудения

Диетолог Ана Райсдорф рассказала , что употребление напитка на основе овсяных хлопьев, воды и сока половины лайма на завтрак действительно помогает похудеть за счет снижения калорийности рациона. Но этот эффект не имеет ничего общего с действием препаратов для похудения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Healthnews, в последнее время в социальных сетях набирает популярность рецепт напитка "для похудения", в состав которого входят перемолотые овсяные хлопья, вода и сок лайма. По словам некоторых пользователей, его употребление по утрам помогает эффективно снижать вес. Некоторые люди утверждают, что такой напиток даже может выступить альтернативой спецализированным препаратам для похудения.

По мнению диетолога, замена завтрака (или другого приема пищи) овсянкой и соком лайма с водой действительного помогает похудеть. Однако снижение веса будет происходить не вследствие мнимых жиросжигающих свойств этих продуктов, а из-за простого, скрытого сокращения калорийности рациона. Освянка довольно питательна, однако при этом обладает низкой энергетической ценностью по сравнению с другими блюдами, типично употребляемыми на завтрак.

Эксперт также объяснила, что более низкое потребление калорий не имеет ничего общего с действием препаратов, искусственно активизирующих глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1). Этот гормон играет физиологическую роль в обеспечении сытости.

Ранее диетолог рассказал, чем популярные диеты могут навредить.