Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Может ли напиток из овсянки заменить препараты для похудения

советы, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 20:54 Фото: pixabay
Диетолог Ана Райсдорф рассказала , что употребление напитка на основе овсяных хлопьев, воды и сока половины лайма на завтрак действительно помогает похудеть за счет снижения калорийности рациона. Но этот эффект не имеет ничего общего с действием препаратов для похудения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Healthnews, в последнее время в социальных сетях набирает популярность рецепт напитка "для похудения", в состав которого входят перемолотые овсяные хлопья, вода и сок лайма. По словам некоторых пользователей, его употребление по утрам помогает эффективно снижать вес. Некоторые люди утверждают, что такой напиток даже может выступить альтернативой спецализированным препаратам для похудения.

По мнению диетолога, замена завтрака (или другого приема пищи) овсянкой и соком лайма с водой действительного помогает похудеть. Однако снижение веса будет происходить не вследствие мнимых жиросжигающих свойств этих продуктов, а из-за простого, скрытого сокращения калорийности рациона. Освянка довольно питательна, однако при этом обладает низкой энергетической ценностью по сравнению с другими блюдами, типично употребляемыми на завтрак.

Эксперт также объяснила, что более низкое потребление калорий не имеет ничего общего с действием препаратов, искусственно активизирующих глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1). Этот гормон играет физиологическую роль в обеспечении сытости.

Ранее диетолог рассказал, чем популярные диеты могут навредить.

Читайте также

Диета, вред
Чем популярные диеты могут навредить, рассказал диетолог
Какой матрас лучше выбрать для здорового сна
Какой матрас лучше выбрать для здорового сна
Образы на апрель: тренды с подиумов
Образы на апрель: тренды с подиумов
Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Очередное судебное заседание по делу Куандыка Бишимбаева – трансляция
Очередное судебное заседание по делу Куандыка Бишимбаева – трансляция
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
Жапаров: Возможность сильных землетрясений прогнозируют кыргызские ученые
Жапаров: Возможность сильных землетрясений прогнозируют кыргызские ученые
Токаев прибыл в ЗКО
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Западно-Казахстанскую область
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: