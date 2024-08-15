Об опасности сна при свете или под телевизор заявила врач

Сон при включенном свете или под телевизор может привести к ожирению или хроническому стрессу. Об этом рассказала эндокринолог Мария Калошина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, лишние звуки нарушают выработку мелатонина – "гормона сна" и антиоксиданта.

"Выработка мелатонина – "гормона сна" и важнейшего антиоксиданта – ночью происходит только при выключенном свете. Выключайте свет, гаджеты, телевизор, выключайте звук. Если выработка мелатонина нарушена, то человек не может выспаться, начинается хронический стресс, вызывает повышенный аппетит, так как из-за стресса организм накапливает жир, что чревато ожирением", – приводит слова Калошиной NEWS.ru.

Врач также объяснила разницу между голодом и аппетитом. Прежде всего, по ее словам, она состоит в механизме возникновения этих ощущений. Голод – это естественная реакция организма на потребность в энергии и питательных веществах. Аппетит – это психологическое желание еды. При этом аппетит это психологическое желание еды. Например, тяга к определенным продуктам или просто желание есть, не связанное с чувством голода.

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