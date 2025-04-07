Гороскоп на 7 апреля: берегитесь эмоций

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 7 апреля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодняшний день чреват крупной ссорой с домашними. Постарайтесь уклониться от взаимных обвинений, и, главное, не начинайте первым.

Телец

Сегодня вам стоит продемонстрировать мягкость характера и готовность простить и забыть кому-то почти все прегрешения. Тем более что повод будет.

Близнецы

Сегодня вас могут подвести эмоции. Придется потратить немало сил и времени на то, чтобы их утихомирить и обрести, наконец, способность адекватно воспринимать происходящее и выдавать соответствующую реакцию.

Рак

Единственное, что будет омрачать сегодняшний день – это привычка к минимальному, но комфорту. Вам даже присесть удобно некогда будет. А в остальном – все прекрасно.

Лев

Ваша манера действий впечатлит любого, но стоит ли произведенный эффект тех усилий, которые на это тратятся. По-видимому, не стоит. Расслабьтесь.

Дева

Сегодня вы склонны будете биться головой в незапертые двери. Прежде чем впадать в панику, проверьте, в какую сторону они открываются.

Весы

Сегодня вы можете получить массу самых заманчивых обещаний. Не ото всех стоит отказываться, но в каждом следует поискать подвох.

Скорпион

Сегодня у вас не будет особой нужды в компании. Не стоит бороться с желанием уединиться, просто доведите до сведения окружающих, где вас можно найти, и покиньте шумное сборище.

Стрелец

Избегайте спонтанных действий, они не принесут вам ничего кроме неприятностей. Пусть лучше вас сочтут нерешительным, чем глупым.

Козерог

Сегодня вы можете оказаться в той самой ситуации, которой так хотели избежать. Широкие жесты в этом случае – довольно плохой способ прикрыть отсутствие идеи. Если у вас нет своей, почему бы не воспользоваться чужой, коли она хороша?

Водолей

Воспоминания – штука, безусловно, приятная, однако гораздо больше пользы и удовольствия можно получить, если смотреть вперед.

Рыбы

Сегодня вы рискуете перетрудиться, даже не особенно надрываясь в стремлении переделать все, что только можно. Просто этот день вовсе не предназначен для пахоты.

Астролог Элиана Астратова рассказала, чего стоит ожидать всем знакам зодиака в период с 7 по 13 апреля.