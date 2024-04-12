Как выбрать качественные продукты

Современная пищевая промышленность зачастую ставит в тупик покупателей своим ассортиментом, используя новые наименования и ингредиенты. Zakon.kz собрал рекомендации специалистов, на что обратить внимание для выбора качественных и безопасных продуктов.

При выборе качественных продуктов прежде всего необходимо оценить внешнее состояние – вкусная и полезная еда имеет хороший товарный вид, цельную упаковку, низкий срок годности и источает приятный запах при вскрытии обертки. Важными характеристиками качества продуктов также являются плотность и цвет. Например, если колбаса имеет ярко розовый цвет, очевидно, при ее изготовлении переборщили с красителями. Все вышеперечисленные правила относятся к органолептической оценке товара и упаковки.

Какие характеристики влияют на качество и безопасность продуктов

Специалисты рекомендуют внимательно изучать этикетку, государство обязывает производителей указывать в ней полный перечень ингредиентов, входящих в состав изделия. Первыми в списке должны указываться основные продукты, из которых изготавливался продукт, и далее по нисходящей: все добавки по рецепту, улучшители (Е), соль и пр. Например, на этикетке к колбасе первым должно быть указано мясо – говядина, свинина или птица. Если это кефир, то первым в перечне будет стоять молоко и далее закваска.

Наименование и состав продуктов

Случается, что это не так, и вместо молока будет стоять пальмовое (растительное) масло. Особенно часто это можно увидеть на сырах, молоке, сметане и других молочных продуктах. В последнее время многие страны обязали своих производителей предупреждать покупателей о том, что им предлагается не молочный продукт, а растительный. Поэтому в продаже можно увидеть наименования: молочный продукт, сырный продукт, соевое молоко и т.д. Правда, бывают особые случаи, когда при производстве, скажем, йогурта использовались для закваски не рецептурные бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, а что-то другое. Тогда у продукта будет иное название – йогуртный продукт.

Безопасные продукты: как влияет срок годности

Специалисты рекомендуют выбирать продукты, имеющие невысокий срок годности. Общее правило – чем меньше срок, тем меньше химических добавок использовалось при производстве, тем безопаснее продукт. Подозрение должен также вызвать неестественно продолжительный срок годности. Особенно когда речь идет о молочных продуктах, охлажденной рыбе и мясе, а также полуфабрикатах.

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Состав. Помимо основных компонентов, идущих первыми в списке, на этикетке указываются дополнительные ингредиенты. К ним относятся натуральные продукты, к примеру, шпик, лук, коньяк, черный/красный перец и т.д. В качестве загустителя часто используются мука и крахмал. Вторая категория добавок – химические пищевые компоненты: загустители, эмульгаторы, стабилизаторы – придают плотность и улучшают текстуру; глутамат натрия, ароматизаторы – улучшают вкус; консерванты – для продления срока годности. К данной группе добавок существует неоднозначное отношение, поэтому лучше выбирать продукты, где их количество невелико.

Трансжиры. Один из видов жиров, появившийся не так давно и активно использующийся в пищевой промышленности. Медики негативно относятся к трансжирам, считая их вредными для здоровья. Перечислим наименования трансжиров, которые можно увидеть на этикетках: гидрогенизированные жиры, кондитерский жир, кулинарный жир, маргарин, стеарин.

Фото: freepik

Другие важные характеристики качественных продуктов

К другим важным характеристикам для определения качества и безопасности продукта относятся:

• условия хранения • пищевая ценность • рекомендации и ограничения по употреблению (при наличии) • рекомендации по приготовлению (при необходимости) • наличие ГМО • наличие аллергенов • материал упаковки • наименование и адрес производителя

Условия хранения

Существенное значение условия хранения имеют для молочной и мясной продукции, замороженных овощей и рыбы. Поэтому важно обращать внимание на температуру в витрине или морозильнике, где хранятся продукты в магазине. Иногда температурный режим продавцами не соблюдается, и продукция портится быстрее, чем производителем указано в сроке хранения. Лучше отказаться от покупки, если в пакете, к примеру, с замороженными овощами видны комочки льда, а некоторые ингредиенты слиплись.

Кулинария, выпечка и весовой товар

В Казахстане государство обязало продавцов наклеивать на весовой товар этикетку с составом. Там же указывается дата фасовки или продажи и дата производства. Это касается хлебных изделий, которые выпекаются прямо в магазине, всей кулинарии, производящейся самим супермаркетом и весового товара от других производителей. К примеру, в магазин поступило печенье, упакованное в большую коробку, продавец их расфасовал по контейнерам. Каждый контейнер должен быть снабжен соответствующей этикеткой.

Крупы

Иной подход для выбора хорошей крупы: здесь необходимо ориентироваться на внешний вид, запах и наличие/отсутствие посторонних примесей. Хорошая манная крупа имеет кремовый цвет, геркулес из овсянки – серо-желтый, пшено должно быть ярко желтого цвета. Чем бледнее пшено, тем дольше оно пролежало на складах и на полке. Хороший весовой чай имеет насыщенный цвет и запах, все чаинки однородные, примеси/мелкий мусор или чайная пыль отсутствуют. Черный чай обладает сладким ароматом, а зеленый – горьковатым.