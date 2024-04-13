Как сократить продолжительность приступа мигрени

Врач-терапевт Хана Патель из Великобритании посоветовала пить достаточно воды для сокращения приступа мигрени, сообщает Zakon.kz.

Патель рассказала, что употребление достаточного количества жидкости может снизить частоту приступов мигрени, пишет "Газета".

Мигрень может длиться от двух часов до трех дней. Врач рассказала, что кому-то подходит терапия безрецептурными ибупрофеном или парацетамолом. Но лучше комплексное лечение и профилактика этого состояния.

Нужно обращать внимание и на предшествующие симптомы мигрени – усталость, боль в шее, перепады настроения и усиление тяги к определенной пище. В такие моменты в идеале нужно отдохнуть.

Также Патель обратила внимание на необходимость отказаться от провоцирующих обезвоживание продуктов и напитков, таких как алкоголь и кофе.

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