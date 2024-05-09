Как контролировать приступы мигрени
Также человек может страдать от таких симптомов, как тошнота, рвота, чувствительность к свету и звуку, трудности с речью или нарушения зрения, пишет Medical Xpress.
Приступы мигрени могут длиться несколько часов или дней. В целом она встречается часто, особенно у женщин. Также болезнь передается по наследству. Приступы мигрени могут быть вызваны большим количеством причин.
Лечение мигрени состоит из профилактической и неотложной терапии. Профилактическая включает лекарства, которые люди регулярно принимают для уменьшения частоты и тяжести головных болей. Неотложная терапия – это препараты, которые люди принимают по мере необходимости при приступах мигрени.
Среди немедикаментозных мер, которые помогают людям с мигренью, выделяют важные привычки в еде, сне и постоянном занятии спортом.
Если у вас приступ мигрени, то найдите темную и тихую комнату и постарайтесь в ней расслабиться, приложите горячие либо холодные компрессы к голове или шее, попробуйте выпить немного кофе (или другого напитка с кофеином).
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