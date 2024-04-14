Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие витамины нужно восполнять весной в первую очередь

витаминки, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 17:54 Фото: freepik
Врач-диетолог Маргарита Королёва объяснила, что весной организму, как правило, больше всего не хватает витаминов С, А и Е, сообщает Zakon.kz.

У каждого должна быть своя горстка, может быть, полторы биологически активных добавки, которые дополнят рацион питания, в основе которого должны быть натуральные продукты, рассказала врач для "ОСН".

Королёва отметила, что витамины А и Е важны для поддержания здоровья клеток и антител, к тому же эти соединения обладают антиоксидантными свойствами.

Она считает, что даже сезонные овощи и фрукты не всегда могут обеспечить необходимое количество питательных компонентов из-за особенностей сельского хозяйства.

Специалист также подчеркнула важность здоровой микробиомы для иммунитета и рекомендовала употребление натуральных продуктов и активный образ жизни.

Врач-диетолог рассказала о пользе сухофруктов и о том, какие болезни они предотвращают.

Читайте также

сухофрукты
Врач назвала самые полезные сухофрукты
любовь
Борьба разума и сердца: любовный гороскоп на 14 апреля
боль в животе
Почему после еды может начаться боль в груди, рассказала врач
Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
паводки
Максимальный пик паводка зафиксировали в Оренбурге
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
видео казахстанской природы
Алматинского фотографа призвали не делиться локациями красивых мест Казахстана
Школа
Четвероклассник обнаружил ошибку в тестовом задании
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: