Какие витамины нужно восполнять весной в первую очередь

Врач-диетолог Маргарита Королёва объяснила, что весной организму, как правило, больше всего не хватает витаминов С, А и Е, сообщает Zakon.kz.

У каждого должна быть своя горстка, может быть, полторы биологически активных добавки, которые дополнят рацион питания, в основе которого должны быть натуральные продукты, рассказала врач для "ОСН".

Королёва отметила, что витамины А и Е важны для поддержания здоровья клеток и антител, к тому же эти соединения обладают антиоксидантными свойствами.



Она считает, что даже сезонные овощи и фрукты не всегда могут обеспечить необходимое количество питательных компонентов из-за особенностей сельского хозяйства.

Специалист также подчеркнула важность здоровой микробиомы для иммунитета и рекомендовала употребление натуральных продуктов и активный образ жизни.

Врач-диетолог рассказала о пользе сухофруктов и о том, какие болезни они предотвращают.

