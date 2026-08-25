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Советы

Как пережить межсезонье без болезней: советы диетолога

Как пережить межсезонье без болезней: советы диетолога, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 20:39 Фото: magnific.com
Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, как правильно питаться в межсезонье, чтобы помочь организму адаптироваться к перепадам температуры и снизить риск переедания, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" специалист назвала одной из главных ошибок осенью пропуск завтрака и слишком большие промежутки между приемами пищи.

По словам Королевой, в холодное время года организм нуждается в регулярном поступлении энергии. Длительное голодание может привести к сильному чувству голода, из-за которого человек чаще выбирает жирные и калорийные продукты и переедает.

Диетолог рекомендует питаться четыре-пять раз в день небольшими порциями. При этом завтрак, по ее словам, должен состояться в течение первого часа после пробуждения.

Пропуск утреннего приема пищи может привести к вредным перекусам в течение дня и перееданию вечером. Поэтому регулярный режим питания особенно важен в период адаптации организма к холодам.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал, что даже в покое организм человека тратит больше тысячи килокалорий, прежде всего на обогрев собственного тела.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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