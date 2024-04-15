На что обратить внимание для выбора хорошего телевизора

Выбор хорошего и качественного ЖК-телевизора требует времени и некоторых знаний. Zakon.kz узнал, какие характеристики влияют на качество изображения, какие виды экранов существуют и как правильно рассчитать диагональ телевизора.

Качество изображения зависит от технологии, в которой выполнен экран. На сегодняшний день их три.



Плюсы и минусы LED, OLED, QLED экранов

LED-телевизоры

Плюсы. Это жидкокристаллические панели, созданные на основе светодиодов. К плюсам можно отнести их функциональность: они тонкие и легкие, поэтому их можно повесить на стену. Помимо этого, LED-экраны хорошо передают яркость и насыщенность цветов. Главным приоритетом по сравнению с другими технологиями является их бюджетная цена и широкий ассортимент моделей с различными видами размеров экрана.

Минусы. Их немного, но они влияют на качество просмотра программ. К недостаткам LED-экранов относится небольшой угол обзора – если, к примеру, переместиться на кухне в другую точку, то изображение сбоку будет бликовать и иметь низкую контрастность.

OLED-телевизоры

Плюсы. Новое поколение телевизоров на основе светодиодов, называемых органическими светодиодами. OLED-экраны еще более тонкие, чем их предшественники, имеют широкий угол обзора и высокую контрастность изображения.

Минусы. Более высокая цена по сравнению с предшественником. Телевизоры представлены в основном моделями с экранами большого размера по диагонали.

QLED-телевизоры

Плюсы. Одна из последних разработок в области домашней телевизионной техники – для производства экранов использована технология "светодиоды на квантовых точках". В них изображение получается за счет подсветки слоя квантовых точек, которые излучают свет и создают яркие и разнообразные цвета.

Минусы. Технология используется только одним производителем телевизоров. Имеет высокую цену, модельный ряд QLED ограничен.





Фото: freepik

Каким должно быть разрешение у экрана телевизора

Общее правило – чем больше разрешение, тем лучше картинка. Существует несколько форматов разрешения.

Формат НD Ready – имеет разрешение 1280 × 720 пикселей на дюйм.

Формат Full HD – имеет разрешение 1920 × 1080 пикселей на дюйм.

Формат Ultra HD (4K) – новый формат, имеет разрешение 3840 × 2160 пикселей на дюйм. Экраны с этим форматом способны давать четкое изображение на больших экранах.

Какие характеристики важны для выбора хорошего ЖК-телевизора

В перечень характеристик, влияющих на качество эксплуатации телевизора, входят: время отклика, угол обзора, звук, размер диагонали, поддерживаемые форматы, энергопотребление, интерфейсы, срок службы от производителя и цена.

Время отклика

Показатель влияет на качество изображения сцен с быстродвижущимися объектами. Если он более 8 миллисекунд, то могут возникнуть проблемы – края фигур и объектов во время их движения будут смазываться. Здесь действует принцип "чем меньше время отклика, тем лучше качество изображения подобных сцен".

Поддерживаемые форматы видео

Информация о поддержке показателя HDR (High Dynamic Range) – хорошая характеристика для телевизора. Они дают отличное изображение с большей яркостью и контрастностью, чем их аналоги без поддержки HDR. Картинка обладает объемом и глубиной и максимально приближенна к реальному изображению. К слову, в продаже сейчас можно встретить 3D-телевизоры, способные воспроизводить объем. Для использования функции необходимо надевать специальные очки.

Энергопотребление

Объем энергопотребления ЖК-телевизоров напрямую связан с длиной диагонали – чем больше размер экрана, тем выше расход электроэнергии. Самые популярные жидкокристаллические телевизоры LED потребляют от 40 до 300 Вт в час. OLED-экраны экономичнее.

Угол обзора

Специалисты советуют выбирать телевизор с углом обзора не менее 170 градусов. В последнее время появились телевизоры с изогнутым экраном, что позволяет погрузиться в пространство изображения в момент просмотра. Минус новинки – человек должен находиться только по центру экрана, диагональ которого превышает 55 дюймов.





Фото: freepik

Как правильно рассчитать диагональ телевизора для квартиры

Для комфортного просмотра телевизора необходимо рассчитать размер диагонали в зависимости от расстояния между вами и ТВ. Диагональ экрана должна быть почти в четыре раза меньше этого расстояния. Например, расстояние от места просмотра до телевизора составляет 2,5 метра, соответственно, необходимо выбирать экран с диагональю 37-40 дюймов, если расстояние более трех метров, то диагональ должна быть от 50 дюймов.

Качество звука

Считается, что качество звука в ЖК-телевизорах страдает из-за их компактности – хорошие динамики требуют места, которого в тонких современных моделях ТВ не хватает. Между тем производители стараются решить эту проблему, и на рынке можно найти модели с приемлемым качеством звука. При выборе телевизора лучше ориентироваться на модели со встроенным сабвуфером, стереоколонками мощностью от 20 Вт и системой Dolby Digital.

Срок эксплуатации ЖК-телевизора Как правило, производители дают срок эксплуатации ТВ в пределах 6-11 лет или 50-100 тыс. часов непрерывного просмотра.

Дополнительные функции

В последние годы производители предлагают новый формат ЖК-телевизоров – Smart TV. Умный телевизор позволяет выходить в интернет, смотреть контент на сайтах или читать тексты, общаться в социальных сетях, скачивать и играть в игры, смотреть видео, в том числе кинофильмы. Подобно смартфонам, телевизоры группы Smart TV функционируют на различных операционных системах, данные будут указаны в сопроводительных документах.

Интерфейсы

Эта характеристика позволяет увеличить возможности домашнего ЖК-телевизора. Наличие интерфейса подразумевает, что у модели имеются порты для подключения внешних устройств. USB-порт дает возможность использовать флешку, смартфон, внешние жесткие дики, фотоаппарат и т. д. HDMI-порт предназначен для подключения ноутбука, игровой приставки или видеоресивера.

Цена



В настоящее время в Казахстане можно купить телевизоры с жидкокристаллическим экраном в пределах от 55 тыс. до 600 тыс. тенге и более. Все зависит от размера экрана, технологии, наличия дополнительных функций и возможностей, а также производителя.