На что обратить внимание для выбора хорошего холодильника

Самый востребованный вид бытовой техники – холодильники. Zakon.kz собрал советы экспертов, какие современные холодильники сейчас можно встретить в продаже и какие характеристики имеют ключевое значение для принятия решения.

Специалисты рекомендуют смотреть на технические характеристики холодильника: энергопотребление, уровень шума, систему размораживания, полезный объем холодильной и морозильной камер.



Какие характеристики влияют на качество холодильника





Класс энергопотребления

Энергопотребление холодильника составляет до 30% от общего количества энергии, расходуемой в стандартной квартире. Поэтому показатель является одним из основных при выборе хорошего холодильника. В настоящее время разработаны несколько классов энергопотребления: от A до G. Из них группа категорий класса А считается самой эффективной, а холодильники с классом выше С сложно встретить в продаже – торговые сети от них отказываются из-за низкого спроса. Общее правило – чем ниже расчетный индекс EEI, тем выше экономия электроэнергии.

Таблица классов энергопотребления холодильников

А+++ – самый высокий уровень экономии для холодильников EEI <22 А++ – индекс EEI <33 А+ – индекс EEI <42 А – индекс EEI <55 В – индекс EEI <75 С – EEI <95.

Уровень шума

Другой важный показатель. Шумный холодильник в доме – лишние нервы. Специалисты рекомендуют выбирать холодильник с уровнем шума от 40 дБ и ниже. На производительность шума влияет тип компрессора – инверторный считается тихим вариантом.

Компрессор

Компрессор – важная часть оборудования холодильника, которая отвечает за образование холода и сохранение температуры. В холодильниках используются компрессоры двух видов.

Линейный. Принцип действия – агрегат включается для охлаждения температуры и работает до заданных цифр на регуляторе холода, затем отключается и включается снова, когда в холодильнике становится теплее. Цикл постоянно повторяется.

Инверторный. Компрессор работает непрерывно, снижая мощность практически до нуля, когда температура опускается до нужного уровня, после чего на низких оборотах поддерживает холод в камере, когда температура начинает расти, агрегат снова наращивает обороты.

Технология размораживания

Функция, влияющая на удобство и эффективность использования холодильника. В зависимости от модели, с разной скоростью и периодичностью в морозильной камере образуется наледь. Если ее не удалить своевременно, пострадать может двигатель. В продаже можно встретить холодильники нескольких типов размораживания.

Автоматический или капельный тип. Популярный тип размораживания, используемый различными производителями холодильников. Важно – отключать холодильник для размораживания не нужно, процесс идет автоматически и непрерывно. Принцип действия: наледь образуется на задней стенке холодильной камеры, когда во время очередного цикла компрессор отключается и температура начинает подниматься, лед начинает таить и стекать по стенке вниз, где через специальное отверстие попадает в резервуар (за стенкой). Во время работы двигателя вода из резервуара постепенно испаряется, освобождая емкость. Капельный тип размораживания действует только внутри холодильной камеры. Для размораживания морозильной необходимо будет холодильник отключать. Как правило, это раз в пять-шесть месяцев.





Фото: freepik

Система No Frost. Работает совершенно на ином принципе. В холодильной и морозильной камерах изготовителем установлены специальные испарители и вентиляторы. За счет постоянной работы вентиляторов конденсат не успевает накапливаться в большом количестве на стенках и наледь не образуется, остатки конденсата стекают в отсек, где расположен испаритель. В этом случае холодильник не нуждается в размораживании и отключается только для того, чтобы его помыть. Минус системы – продукты и овощи/фрукты без упаковки быстро теряют влагу.



Климатический класс

Характеристика, которая стала использоваться сравнительно недавно. Предназначена для выбора холодильника в зависимости от климата места проживания владельцев.

Всего разработано четыре климатических класса: N – для помещений с температурой от +16°С до +32°С; SN – для помещений с температурой от +10°С до +32°С; ST – для жарких климатических зон, с температурой в помещении от +18°С до +38°С; T – максимальный предел температур в помещении от +18°С до +43°С.

Типы холодильников и объем морозильной камеры

В настоящее время в продаже представлены несколько типов холодильников: одно- и двухкамерные, многокамерные холодильники и сверхвместительные – Side-by-Side (выглядят как двухдверный шкаф).

Однокамерные холодильники

В однокамерных холодильниках морозильная камера размещена внутри устройства сверху. Общий объем вместительности таких холодильников составляет от 80 до 120 литров.

Обозначение температуры морозильной камеры

На морозильной камере можно увидеть маркировку со звездами. При покупке следует обратить внимание на морозильную камеру: если она без какой-либо маркировки, то в этом отсеке допускается хранение продуктов в течение нескольких дней. Кроме этого:

Одна звезда обозначает температуру до -6°С (допустимо хранение до 2 недель). Две звезды – температура в камере -12°С (срок хранения до 3 месяцев). Три звезды – температура до -18 градусов (срок хранение 1 год). Если маркировки со звездами нет, то срок хранения – несколько дней.





Фото: freepik

Двухкамерные холодильники

Самый популярный тип холодильников имеют отдельно расположенную морозильную камеру. Температура внутри холодильной камеры, как правило, составляет +5-8°С (в зависимости от отсека). У большинства двухкамерных холодильников предусмотрена возможность сменить навеску двери с одной на другую сторону (слева – направо и наоборот).

Многокамерные холодильники

Выпускаются модели с тремя и более камерами, до пяти. В трехкамерном холодильнике, помимо обычных отсеков (холодильный и морозильный), имеется универсальный – для овощей. Температура там около нуля. Холодильники премиум-класса Side-by-Side с двумя распашными дверьми также относятся к многокамерным типам этих устройств.

Встраиваемые холодильники

Встраиваемые холодильники выпускаются в двухкамерном варианте. Габариты их меньше, поэтому объем внутри также уступает обычным аналогам.

Как определить полезный объем холодильника

Полезный объем – это объем продуктов, который сможет туда поместиться. Ключевой параметр при выборе, так как связан с количеством совместно проживающих людей. Посчитать нужный объем можно по формуле.

Формула расчета полезного объема холодильника

120 + 60 х, где 120 литров – объем для 1 человека, а Х – количество членов семьи. Например, семья из двух человек: 120 и 60 х 1 = 180 л.

Получается, для семьи из двух человек минимальный полезный объем холодильника должен составлять 180 л.