Парьтесь с умом: как получить пользу от бани и хамама без вреда для здоровья

Баня и хамам умеют творить маленькие чудеса: согреть, расслабить и помочь забыть о суете. Но для организма парная – это не только отдых, а еще и серьезная температурная нагрузка. Кому она пойдет на пользу, а кому стоит держаться подальше от жара и ледяной купели, выяснял Zakon.kz.

Баня и хамам – места почти с философской историей. Здесь можно не только помыться, но и будто бы оставить за дверью накопившуюся за неделю усталость: смыть с себя пыль, прогреть тело, выдохнуть и на время забыть о делах. Недаром банные традиции существуют веками: где-то парились в сухом жаре, другие предпочитали влажный воздух, а где-то превращали поход в баню в семейную традицию.

Но у расслабления есть одна важная особенность: организм в парной вовсе не лежит без дела. Он активно реагирует на тепло, а если следом появляется холодная купель, то мы получаем и вовсе температурные американские горки.

Разбираемся вместе с врачом высшей категории, кардиологом Лейлой Оспановой, кому стоит осторожнее относиться к бане и хамаму, как понять границы собственного организма и почему геройский прыжок из парной в ледяную воду подходит далеко не каждому.

Кому баня и хамам могут навредить

Стоит быть осторожным людям с: тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями (после инфаркта, при гипертонии),

онкологическими опухолями,

острой лихорадкой и высокой температурой,

эпилепсией,

активным туберкулезом.

"Абсолютных противопоказаний к посещению бани и хамама нет. В первую очередь нужно ориентироваться на самочувствие человека. Однако при некоторых хронических заболеваниях, о которых сказано выше, соблюдать осторожность все же необходимо. При аутоиммунных заболеваниях также важно учитывать индивидуальную реакцию организма. В целом умеренное тепло может быть полезно, особенно в холодное время года, но продолжительность пребывания в бане должна определяться самочувствием человека", – объясняет кардиолог Лейла Оспанова.

Сердце, давление и дыхание: кому особенно важно соблюдать осторожность

Фото: magnific

В парной организм включает усиленный режим работы: сосуды реагируют на тепло, сердце работает активнее, а дыхание подстраивается под новые условия. Для здорового человека это одна история, а для организма, у которого уже есть проблемы с давлением или сердечно-сосудистой системой, – совсем другая.

Так где проходит граница между приятным прогреванием и лишней нагрузкой? И какие риски несет баня для людей с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями?

"Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями риски выше. Особенно это касается тех, кто занимается спортом, закаляется, ведет здоровый образ жизни, но при этом не контролирует артериальное давление. Человек может не чувствовать, что у него, например, давление 160, и прийти в баню. При сильном нагревании нагрузка на сердечно-сосудистую систему увеличивается, что может привести к серьезным осложнениям. Поэтому перед посещением бани людям с гипертонией я рекомендую измерять давление. Если есть гипертония или стенокардия, сначала необходимо стабилизировать состояние: нормализовать давление и сердцебиение. После этого возвращаться к парной постепенно: начинать с коротких заходов примерно по пять-десять минут и ориентироваться на самочувствие. Организм к такой нагрузке лучше приучать постепенно", – поясняет врач высшей категории Лейла Оспанова.

При хронических заболеваниях дыхательной системы, например, ХОБЛ, бронхиальной астме или хроническом бронхите, к посещению бани тоже нужно подходить постепенно. Люди с такими заболеваниями нередко любят баню, однако важно следить за реакцией организма и не перегружать его высокой температурой.

"Отдельное внимание стоит обратить на ароматические масла. Даже небольшое количество ароматизатора в парной может спровоцировать приступ бронхиальной астмы у человека с аллергией. Поэтому в общественных банях использовать их не следует. Если у вас есть хроническое заболевание дыхательной системы, начинать лучше с коротких заходов. Между ними нужно чаще выходить из парной, пить воду и обязательно ориентироваться на свое самочувствие. Главное правило – никаких экспериментов и фанатизма", – предупреждает врач.

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Как выбрать температуру и не превратить отдых в испытание на прочность

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

У каждого любителя бани есть собственное представление о прекрасном. Для одного – идеальная парная, когда можно спокойно разговаривать, для другого воздух кажется почти материальным и возникает ощущение, что находишься внутри огромного чайника. Но способность терпеть жару еще не означает, что организму комфортно.

"Температуру и продолжительность пребывания в парной прежде всего нужно подбирать по своему самочувствию. Не стоит сидеть по 40 минут до состояния, когда с вас уже буквально льется пот и становится тяжело дышать. Наши люди иногда не понимают, что такое комфортное состояние. А комфорт – это когда вам хорошо. Если вам уже слишком жарко, плохо или нечем дышать – это сигнал, что пора выходить из парной". Лейла Оспанова

Холодная купель и температурный шок для организма

А вот здесь начинается самая эффектная часть банной тусовки. Только что человек сидел в жаркой парной, кожа раскраснелась, тело прогрелось, и вдруг перед ним появляется купель с холодной водой. В голове звучит что-то вроде: "Раз уж пришел в баню, надо окунуться". Но насколько безопасен такой резкий переход от жары к холоду?

"В молодом возрасте, примерно до 30-35 лет, если человек регулярно тренируется и закаляется, резкое охлаждение после парной может быть частью такой тренировки. Но с возрастом к этому нужно подходить мягче, буквально как в балете", – объясняет кардиолог.

Если вы ходите в баню редко, не стоит сразу после парной прыгать в холодную купель или прорубь. Лучше начинать с прохладного душа и постепенно охлаждать тело: сначала дать привыкнуть рукам и ногам, затем переходить к более прохладной воде. Если очень хочется окунуться в купель, делать это тоже нужно постепенно – постоять в воде, немного обрызгать тело, а не нырять сразу с головой.

"С возрастом сосуды становятся более уязвимыми, а если организм не привык к таким температурным нагрузкам, резкий переход от жара к холоду может спровоцировать скачок давления и создать дополнительную нагрузку на сердце. Поэтому закаливание должно быть постепенным и регулярным, а не разовым экстремальным испытанием". Лейла Оспанова

Горячо – холодно: польза закаливания или лишняя нагрузка?

Фото: magnific

Парная, холодная вода, снова парная, и так несколько кругов. Для одних это привычный ритуал, для других – экстремальный аттракцион, который они предпочли бы наблюдать со стороны. Но многие живут по принципу "мой дед так делал всю жизнь", и продолжают убивать свой организм.

"Чередование горячего и холодного может быть своеобразной тренировкой для организма, если человек регулярно посещает баню, например, один-два раза в неделю. Но если вы ходите в баню редко, особенно если вам 60 лет и старше или есть хронические заболевания, от резких перепадов температур лучше отказаться", – поясняет врач.

В этом случае охлаждение должно быть постепенным:

прохладный душ,

небольшие охлаждения,

более частые выходы из парной.

"Себя нужно жалеть. На сердце и сосуды и так приходится серьезная нагрузка, особенно с возрастом. Резкая смена температур для неподготовленного организма может стать слишком сильной нагрузкой, поэтому после 60 лет особенно важно не экспериментировать с экстремальным охлаждением и ориентироваться на свое самочувствие". Врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова

Чтобы снизить риски и получить от бани пользу, прежде всего нужно учитывать свой возраст и состояние здоровья. Перед посещением желательно измерить давление и пульс, также если вы регулярно принимаете назначенные врачом препараты, важно не забывать о них.

"Стоит помнить и о питьевом режиме: в баню лучше взять с собой воду и регулярно восполнять жидкость. А вот от алкоголя перед парной нужно отказаться. Обильный прием пищи непосредственно перед баней тоже нежелателен", – резюмирует врач.

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Баня любит смелых, но еще больше – разумных. Здесь не нужно соревноваться ни с температурой, ни с соседями по парной. Прислушиваться к себе, не забывать о воде и вовремя выходить из жара – пожалуй, самый простой рецепт безопасного отдыха. Ведь даже в таком приятном деле, как хорошо прогреться и расслабиться, главное правило остается неизменным – во всем очень важна мера.