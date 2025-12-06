Избегайте бань и саун: главные правила ухода за кожей зимой

Главные правила ухода за кожей зимой перечислила врач-дерматокосметолог российского института пластической хирургии и косметологии Евгения Иконникова, сообщает Zakon.kz.

В беседе с kp.ru 5 декабря 2025 года эксперт отметила, что зимой кожа часто становится сухой и раздраженной, даже если обычно жирная. Причины – холод и ветер на улице, сухой воздух в помещениях, возрастные и гормональные изменения.

"Сухая кожа – это врожденная особенность. Для такого типа кожи характерны недостаточно эффективная работа сальных желез, сниженное выделение кожного сала, ослабленная активность ферментной системы и дефекты эпидермального барьера, что и приводит к интенсивной потере влаги. Вот почему сухая кожа нуждается в постоянном восстановлении барьера", – подчеркнула Иконникова.

Чтобы защитить кожу зимой, дерматолог посоветовала использовать кремы с влагоудерживающими компонентами, наносить их заранее перед выходом на мороз, а для области вокруг глаз подбирать средства с легкой текстурой.

Также, по словам дерматолога, помогает увлажнитель воздуха, глубокие сыворотки и курс биоревитализации для интенсивного питания кожи влагой.

По словам Иконниковой, с сухой кожей стоит избегать бань и саун (кроме турецкого хаммама) и поддерживать организм витаминами, особенно D и омега-3.

Правильный уход и питание помогают уменьшить сухость и сохранить кожу здоровой зимой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

