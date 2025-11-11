#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
523.58
605.36
6.45
Туризм

Самая позитивная жительница Нью-Йорка красит волосы в зеленый и носит одежду зеленого цвета

Стиль Нью-Йорка, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 08:35 Фото: greenladyofbrooklyn
Из-за своей любви к зеленому цвету Элизабет Свитхарт получила прозвище "зеленая леди", сообщает Zakon.kz.

Из ее страницы в Instagram выяснилось, что последние 20 лет женщина с ног до головы одевается в зеленый цвет. О ней пишут в газетах, а прохожие фотографируются на память. От вида "‎зеленой Лиз" у многих поднимается настроение.

"‎Я давно не могу носить никакой другой цвет. Он делает меня счастливой", – пишет о себе она.

Фото: Instagram/greenladyofbrooklyn

Элизабет много лет работала с ведущими дизайнерами и производителями одежды. К примеру, она вручную расписывала ткани для Michael Kors, Liz Claiborne, Calvin Klein, American Eagle Outfitters и Ralph Lauren.

Настоящими звездами TikTok стали две возрастные подруги из Мельбурна. Их яркий стиль одежды также не остается незамеченным.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Черное море окрасилось в ядовито-зеленый цвет у берегов Анапы
07:00, 08 июня 2023
Черное море окрасилось в ядовито-зеленый цвет у берегов Анапы
Самые модные цвета одежды в 2024 году назвала стилист
14:51, 15 марта 2024
Самые модные цвета одежды в 2024 году назвала стилист
Cтилист назвал главный цвет сезона в одежде
09:48, 03 февраля 2023
Cтилист назвал главный цвет сезона в одежде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: