Самая позитивная жительница Нью-Йорка красит волосы в зеленый и носит одежду зеленого цвета

Из-за своей любви к зеленому цвету Элизабет Свитхарт получила прозвище "зеленая леди", сообщает Zakon.kz.

Из ее страницы в Instagram выяснилось, что последние 20 лет женщина с ног до головы одевается в зеленый цвет. О ней пишут в газетах, а прохожие фотографируются на память. От вида "‎зеленой Лиз" у многих поднимается настроение.

"‎Я давно не могу носить никакой другой цвет. Он делает меня счастливой", – пишет о себе она.

Фото: Instagram/greenladyofbrooklyn

Элизабет много лет работала с ведущими дизайнерами и производителями одежды. К примеру, она вручную расписывала ткани для Michael Kors, Liz Claiborne, Calvin Klein, American Eagle Outfitters и Ralph Lauren.

