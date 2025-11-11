Самая позитивная жительница Нью-Йорка красит волосы в зеленый и носит одежду зеленого цвета
Фото: greenladyofbrooklyn
Из-за своей любви к зеленому цвету Элизабет Свитхарт получила прозвище "зеленая леди", сообщает Zakon.kz.
Из ее страницы в Instagram выяснилось, что последние 20 лет женщина с ног до головы одевается в зеленый цвет. О ней пишут в газетах, а прохожие фотографируются на память. От вида "зеленой Лиз" у многих поднимается настроение.
"Я давно не могу носить никакой другой цвет. Он делает меня счастливой", – пишет о себе она.
Фото: Instagram/greenladyofbrooklyn
Элизабет много лет работала с ведущими дизайнерами и производителями одежды. К примеру, она вручную расписывала ткани для Michael Kors, Liz Claiborne, Calvin Klein, American Eagle Outfitters и Ralph Lauren.
Настоящими звездами TikTok стали две возрастные подруги из Мельбурна. Их яркий стиль одежды также не остается незамеченным.
