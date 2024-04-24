Как выбрать хороший и недорогой смартфон

Смартфон давно перестал быть заурядным устройством для звонков близким и коллегам, сегодня это фотоаппарат, видеокамера, игровая панель и платежное устройство одновременно. Zakon.kz узнал минимальный пакет базовых характеристик для бюджетного смартфона и на чем нельзя экономить.

Как выбрать бюджетный смартфон

Существует ряд характеристик, которые влияют на работу и качество смартфона. Многое при выборе будет также зависеть от целей покупки – приобретается смартфон для обычного пользования или нужна хорошая камера для съемок, а может быть, человека больше всего интересуют его игровые возможности. Тем не менее минимальный объем показателей будет важен для любого бюджетного гаджета.

Процессор

Функциональная деятельность смартфона напрямую зависит от процессора: чем лучше модель, тем лучше работает гаджет. В старых моделях можно встретить четырехъядерные процессоры, ограничивающие возможности современной техники. Но, как правило, подавляющее большинство производителей перешли на установку восьмиядерных процессоров, способных поддерживать растущий функционал смартфона. Специалисты рекомендуют при выборе бюджетного смартфона останавливаться на восьмиядерном процессоре.

Обычно в недорогих смартфонах производители устанавливают чипсеты компании MediaTek, реже можно встретить Qualcomm, относящегося к более высокому классу. Самая низкая цена у гаджетов, оснащенных процессорами бренда Unisoc.

Экран и разрешение

Считается, что экран и разрешение – первые характеристики, которыми готовы пожертвовать производители ради снижения цены. Между тем базовый подход позволяет использовать смартфон для фото- и видеосъемок.

Диагональ дисплея для бюджетного смартфона будет колебаться от 5 до 6 дюймов. Разрешение дисплея. В бюджетных моделях, как правило, используются форматы HD или HD+, дающие разрешение от 1200 точек (по высоте экрана) и 720 (по ширине). Правда, в последнее время некоторые производители повышают формат разрешения до Full HD- и Full HD+ (от 1900 точек (по высоте экрана) и 1080 (по ширине).





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Память

Помимо процессора, за скорость реакций и функциональные возможности в смартфоне отвечает еще одна важная характеристика – объем памяти. Поскольку самостоятельно изменить параметр нельзя, специалисты советуют брать смартфоны с оперативной памятью не менее 6 ГБ. При этом другой показатель – встроенная память – может быть 512 ГБ. Для них отдельно выпускаются карты памяти, способные при необходимости увеличить объем.

Камера

В современной жизни наличие хорошей камеры на смартфоне стало необходимостью. Поскольку в состав любой камеры входит оптика, которая никогда не стоит дешево, то конечная цена смартфона зависит и от типа камеры. Очевидно, что бюджетный смартфон не даст качества снимков, сопоставимых с дорогостоящими устройствами, но нижняя планка, способная обеспечить приемлемое качество, имеется.

Для ежедневной съемки достаточно камеры в пределах от 5 или 8 МП. Если вы увлечены съемками красивых пейзажей, детьми или животных, то лучше остановить выбор на смартфоне, оснащенном сенсорной камерой на 12 МП и более. Для вечерних съемок или съемок в помещении, где мало света, понадобятся модели с камерами от 48 МП.

Аккумулятор

Основное требование к аккумулятору – он должен обеспечить беспрерывную работу смартфона в течение дня без подзарядки. Поэтому предпочтение нужно отдавать бюджетным смартфонам, оснащенным аккумулятором от 5000 или 6000 мАч.





Фото: freepik

Операционная система

Современные смартфоны в зависимости от производителя работают на двух системах: Android и iOS. Бюджетные модели в большинстве выпускаются на системе Android. Это не особо влияет на популярные среди пользователей функциональные возможности устройства – они делают неплохие снимки, "тянут" большинство игр и традиционно осуществляют звонки и серфинг в интернете.

На чем не стоит экономить при выборе бюджетного и качественного смартфона

Специалисты рекомендуют выбирать характеристики смартфона под задачи. Если для работы необходим навигатор, то можно остановиться на устройствах с аккумуляторами от 5000 мАч и функцией быстрой зарядки. Если любите смотреть видео, то упор нужно сделать на разрешение экрана – не ниже HD+. Для игр имеет значение тип процессора – он должен быть не слабее Tiger T606 и объемом оперативной памяти от 4 ГБ и более. Помимо этого, 4ГБ – минимальный объем, необходимый для повседневных задач. Наличие функции виртуальной оперативной памяти будет дополнительным большим плюсом.

Какую матрицу экрана лучше выбрать в бюджетном смартфоне

Матрица – сложный технический термин, имеющий большое значение для функционала экрана устройства. В настоящее время бюджетные смартфоны, как правило, оснащены TFT-матрицей, имеющей ряд недостатков. Минусы – низкая контрастность, слабая цветопередача и нечеткое изображение по бокам экрана. Лучше выбрать смартфоны с другой матрицей экрана – IPS. Они дают картинку неплохого качества с широким углом обзора.