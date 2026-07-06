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Советы

Какая вечерняя привычка разрушает качество сна

советы врача, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 23:14 Фото: magnific.com
Невролог Миляуша Мамадалиева рассказала, что поздний ужин может вредить качеству сна даже сильнее, чем использование смартфона перед сном, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.ru" она отметила, что особенно негативно на ночной отдых влияет употребление тяжелой, жирной или сладкой пищи незадолго до сна. Еще большую нагрузку на организм создает сочетание позднего ужина с алкоголем. В это время вместо полноценного восстановления организму приходится тратить силы на переваривание пищи и реагировать на изменения уровня сахара в крови.

Врач также предупредила, что привычка ложиться спать с полным желудком повышает риск кислотного рефлюкса. Попадание желудочного сока в пищевод может вызывать изжогу, раздражение слизистой и при регулярном повторении способствовать развитию хронических заболеваний. Кроме того, сладости перед сном могут привести к перепадам уровня глюкозы, из-за чего сон становится более беспокойным.

Чтобы улучшить качество ночного отдыха, эксперт рекомендует не переносить основной прием пищи на поздний вечер. Ужин должен быть легким, а между ним и отходом ко сну желательно оставить достаточно времени, чтобы организм успел переварить пищу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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