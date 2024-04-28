Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Врач дала советы аллергикам, как справиться с весенним цветением

Врач дала советы аллергикам, как справиться с весенним цветением, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 07:34 Фото: pixabay
Российский врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о простых способах профилактики поллиноза, сообщает Zakon.kz.

В беседе с RT доктор Лапа отметила, что самое главное – не встречаться с пыльцой и не употреблять косточковые, яблоки, свежие фрукты.

"Стараться не бегать в парках. Если хотим подышать свежим воздухом, то только в маске и с назальными фильтрами. Если мы не защищаем свою слизистую, то у нас, конечно, пыльца деревьев вызовет аллергию", – объяснила она.

Лапа подчеркнула, что если начался отек, то важно сразу обратиться к доктору, который назначит правильные препараты.

"Промывать нос – это один из путей, когда мы выходим на улицу, когда заходим с улицы. И защищать слизистую простыми маслами. Например, оксолиновой мазью", – добавила специалист.

Ранее мы писали о том, каких питомцев можно заводить аллергикам.

Читайте также

Диетолог рассказала, сколько можно съесть шашлыка за один раз
Диетолог рассказала, сколько можно съесть шашлыка за один раз
советы
Три приема для похудения и наращивания мышечной массы
Елена Вебер
Интересное 2024 год Медицина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные осадки и заморозки вновь ожидаются в Казахстане
Сильные осадки и заморозки вновь ожидаются в Казахстане
Как происходит выплата возмещения при лишении банка лицензии
Банк лишили лицензии в Казахстане: сколько денег может вернуть вкладчик
задержание подозреваемого
Подозреваемого в убийстве учителя задержали в Уральске
Выход из гражданства РК через посольства: подготовлены изменения
Выход из гражданства РК через посольства: вносятся изменения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: