Врач дала советы аллергикам, как справиться с весенним цветением

Российский врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о простых способах профилактики поллиноза, сообщает Zakon.kz.

В беседе с RT доктор Лапа отметила, что самое главное – не встречаться с пыльцой и не употреблять косточковые, яблоки, свежие фрукты.

"Стараться не бегать в парках. Если хотим подышать свежим воздухом, то только в маске и с назальными фильтрами. Если мы не защищаем свою слизистую, то у нас, конечно, пыльца деревьев вызовет аллергию", – объяснила она.

Лапа подчеркнула, что если начался отек, то важно сразу обратиться к доктору, который назначит правильные препараты.

"Промывать нос – это один из путей, когда мы выходим на улицу, когда заходим с улицы. И защищать слизистую простыми маслами. Например, оксолиновой мазью", – добавила специалист.

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