Шесть типов друзей, которые нужны людям

Эксперты убеждены – каждого из друзей в своем окружении можно отнести к тому или иному типу, сообщает Zakon.kz.

Друг с первого взгляда. Таких друзей можно заводить в любом возрасте. Это люди, при встрече с которыми сразу понимаешь, что это "ваш" человек. Безусловно, такие люди со временем могут уходить из вашей жизни, но отношения с этим конкретным другом обязательно будут яркими и эмоционально насыщенными.

Человек-приключение. С таким другом никогда не бывает скучно, потому что он будет готов разделить с вами любую авантюру, которую, скорее всего, сам же и предложит. Он привносит в рутину капельку безумия, которая иногда может обернуться проблемами. Впрочем, это мелочи. Так считают эксперты Telegram-канала "Психология".

Сестра или брат по разуму. Это может быть как коллега, с которым вас объединяет рабочая сфера, так и приятель, с которым вы познакомились в интернете и любите поговорить о судьбе мира. Вне зависимости от того, на какой почве вы сошлись, общение с ним – всегда обмен идеями и отличная подпитка для творчества.

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Приятель по хобби. Члены вашего спортивного или книжного клуба, партнеры по видеоиграм, девушки из группы по йоге или другим сообществам. Скорее всего, среди них есть тот или та, с кем вам приятнее всего делить свое увлечение.

Палочка-выручалочка. Перед этим другом вам не нужно "держать лицо". С такими друзьями можно быть ранимыми и уязвимыми, зная, что он приедет обязательно к вам с чем-то вкусненьким и поддержит в минуты слабости.

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Старый друг. Человек, который помнит, какими вы были в школе, а может, даже в детском саду. Он знает вас без прикрас, потому что видел и ваши юношеские прыщи и то, как вы выглядели после ночи безудержного кутежа.

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