Как сохранить здоровье печени в майские праздники

Печень обладает колоссальными ресурсами для своего самовосстановления, но они не безграничны, особенно если звоночек уже прозвенел. Zakon.kz собрал рекомендации специалистов, как сохранить печень здоровой и провести праздничные дни приятно.

Как сохранить печень в рабочем режиме

Обильное застолье на праздник бывает сложно перенести. Если в будние дни люди себя сдерживают, то вкусная и жирная еда в сочетании с алкоголем, разогревающим аппетит, не оставляет шансов даже стойким. Особенно объедение и горячительное опасны для тех, кто имеет проблемы с печенью. Врачи считают, что в группе риска находятся не только люди с желчекаменной болезнью или хроническим холециститом, но и те, кто имеет избыточный вес, нарушения усвоения углеводов (например, сахарный диабет) и "жирную" печень. Им следует ограничить потребление количество алкоголя, сладкой и жирной еды. К слову, много сладостей вредят печени не меньше, чем жареная и жирная пища.

Общее правило. В дни праздников лучше всего минимизировать количество алкоголя и жирной еды, а физические нагрузки, наоборот, нарастить.

Еще один источник опасности для печени – сырая рыба. В природе, а следовательно и в водоемах, живут разные виды паразитов. Описторхи – плоские черви, которые поражают желчевыводящие пути, ткани печени и поджелудочной железы. Червь селится в рыбе, и когда она попадает на стол без термической обработки, паразит попадает в организм человека, где моментально начинает размножаться, занимая комфортную для себя среду обитания – печень. Врачи советуют не покупать сыро-вяленую рыбу у незнакомых продавцов и отдавать предпочтение термически обработанной рыбной продукции.





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Продукты для здоровья печени

Рыба может как причинить вред здоровью печени, так и быть полезной при правильном приготовлении. Жирные сорта рыб (семга, форель и т. д.) богаты омега-ненасыщенными жирными кислотами, способными положительно влиять на метаболизм и состояние печени. Поэтому врачи рекомендуют почаще включать эту рыбу в свой рацион.

Овощи. Овощи не оказывают прямого влияния на работу печени, медики считают их полезными за их способность создавать в желудке объем. Это останавливает от объедения. К полезным блюдам, естественно, не относятся: жареная картошка или баклажаны, жареные на растительном масле.

Расторопша. Чудо-растение, чьи полезные свойства оценили уже сотни тысяч человек по всему миру. Расторопша прекрасно улучшает пищеварение, разгружая тем самым печень и поджелудочную железу. Но главное, расторопша содержит активное вещество – силимарин, способное восстанавливать поврежденные клетки печени и улучшать отток желчи.

Способы для ускоренного вывода токсинов

Плохая черта алкоголя и жирной обильной пищи – выработка токсинов. Один из самых простых и быстрых способов – принять таблетки активированного угля. Он считается отличным и доступным всем сорбентом, способным выводить токсины в больших количествах. Принимается уголь из расчета: 1 таблетка на 10 кг веса. За сутки нужно употребить не менее 14 таблеток, но не более 30 шт. Обычно принимают активированный уголь за час до еды, но не всегда так получается в праздничный период, поэтому их нужно просто принять, запив чистой водой.

Другой простой и эффективный метод – физическая активность. Врачи считают, что умеренные занятия физическими упражнениями или прогулка на свежем воздухе в течение часа-полутора способствуют уменьшению содержания свободных радикалов и аммиака в крови.

В обоих случаях рекомендуется также употреблять большое количество воды.





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При тяжелом и/или не проходящем плохом самочувствии лучше обратиться к врачу.



О лекарствах для здоровья печени

Все лекарства выписывает только врач. Расторопша является не официальным лекарственным препаратом, а пищевой добавкой, поэтому ее можно употреблять в соответствии с рекомендациями на упаковке. По мнению врачей, схема "поем и выпью, сколько хочется, а потом попью таблеток", работает плохо. Препараты способны улучшить состояние печени при условии, что ее будут ограждать от вредных воздействий.

Губительно влияют на печень алкоголь, длительное употребление лекарств, а так же те препаратов, имеющих соответствующий побочный эффект, вирусы и заболевания, нарушающие метаболизм.