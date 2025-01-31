#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
519.28
540.05
5.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
519.28
540.05
5.31
Советы

Названа чудо-ягода для замедления старения

голубика антиоксиданты старение лекарство, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 12:39 Фото: pexels
Диетолог Галина Волкова назвала ягоду, которая поможет остановить процессы старения. Специалист подчеркивает, что голубика содержит большое количество антиоксидантов, сообщает Zakon.kz.

Врач-терапевт добавила, что голубика вкусная и полезная ягода.

"В ее составе есть большое количество витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. Антиоксиданты – это такие вещества, благодаря которым голубика помогает организму бороться с процессами старения и снижает риск развития многих хронических заболеваний".Галина Волкова

Так, голубика полезна для зрения, особенно людям, которые часто напрягают глаза, например, долго работают за компьютером.

"Она помогает снизить усталость глаз и улучшить состояние сетчатки", – уточнила Волкова в разговоре с РИА Новости.

Врач также отметила, что голубика положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, способствует укреплению стенок сосудов и снижению уровня "плохого холестерина".

Еще она положительно влияет на работу мозга, помогает улучшить концентрацию, память и общее состояние нервной системы. И это не полный список. Кроме того, голубика богата клетчаткой и благотворно влияет на пищеварение, улучшая работу кишечника.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее специалисты рассказали, как побороть зависимость от капель для носа. Оториноларинголог Иляна Гончарова рекомендует использовать капли не дольше 1-2 дней. Если же зависимость от них все-таки развилась, чтобы избавиться от нее, можно попробовать перетерпеть в течение 2-3 дней. В случае, если сделать это не получается, можно попробовать постепенно снижать дозировку, а затем перейти на оптимальный вариант – на детские сосудосуживающие капли, которые отличаются от взрослых меньшей концентрацией раствора.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы привыкли спать с телефоном – обязательно прочтите это
Советы
13:00, Сегодня
Если вы привыкли спать с телефоном – обязательно прочтите это
Конфликт между Луной и Юпитером: чем заняться 31 января, рассказала известный астролог
Советы
10:07, Сегодня
Конфликт между Луной и Юпитером: чем заняться 31 января, рассказала известный астролог
Гороскоп на 31 января
Советы
07:00, Сегодня
Гороскоп на 31 января
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: