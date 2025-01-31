Названа чудо-ягода для замедления старения

Диетолог Галина Волкова назвала ягоду, которая поможет остановить процессы старения. Специалист подчеркивает, что голубика содержит большое количество антиоксидантов, сообщает Zakon.kz.

Врач-терапевт добавила, что голубика вкусная и полезная ягода.

"В ее составе есть большое количество витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. Антиоксиданты – это такие вещества, благодаря которым голубика помогает организму бороться с процессами старения и снижает риск развития многих хронических заболеваний". Галина Волкова

Так, голубика полезна для зрения, особенно людям, которые часто напрягают глаза, например, долго работают за компьютером.

"Она помогает снизить усталость глаз и улучшить состояние сетчатки", – уточнила Волкова в разговоре с РИА Новости.

Врач также отметила, что голубика положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, способствует укреплению стенок сосудов и снижению уровня "плохого холестерина".

Еще она положительно влияет на работу мозга, помогает улучшить концентрацию, память и общее состояние нервной системы. И это не полный список. Кроме того, голубика богата клетчаткой и благотворно влияет на пищеварение, улучшая работу кишечника.

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