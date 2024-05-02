Гастроэнтеролог назвала самый вредный овощ
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Российский врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова заявила, что картофель наиболее вредный из овощей. Его употребление может приводить к резкому повышению уровня глюкозы в крови, что негативно сказывается на организме, сообщает Zakon.kz.
Как пишет "Газета.Ru" Утюмова отметила, что все дело в высоком гликемическом индексе продукта, который приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови, а это в свою очередь ведет к выработке дополнительного инсулина поджелудочной железой и запускает процесс накопления жиров.
Поэтому например, с сахарным диабетом или ожирением рекомендовано ограничить его употребление.
Врач добавила, что гликемический индекс может меняться в зависимости от приготовления продукта — например, у картофельного пюре он выше, чем у запеченной или варенной в мундире картошки.
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