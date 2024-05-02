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Астролог пообещала четырем знакам безумное везение в мае

Астролог пообещала четырем знакам безумное везение в мае, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 14:10 Фото: pxhere
Российский астролог Анжела Перл составила прогноз на май 2024 года и заявила, что наиболее позитивные изменения следует ожидать Тельцам, Львам, Скорпионам и Стрельцам. Однако, по словам специалиста, везти им будет по-разному, сообщает Zakon.kz.

К примеру, Тельцы смогут как следует подзаработать. Один из самых трудолюбивых и терпеливых знаков зодиака наконец ощутит плоды своего упорного труда. Астролог советует не тратить все силы.

Львы в свою очередь будут восхищать окружающих энергетикой. Льву важно находиться среди людей и знать их мнение. Май 2024 года как раз располагает к тому, чтобы огненный знак мог воспользоваться таким вниманием.

Скорпионы же, как сказано в публикации "Рамблер/гороскопы", ощутят внутренний подъем: они смогут выйти на новый уровень. Также исчезнут проблемы в личной жизни. Им советуют наслаждаться этим моментом.

Стрельцы, как и Львы, будут выигрывать за счет знакомств. Кроме того, привлекут на свою сторону немало людей, способных оказать поддержку.

Ранее сообщалось, когда в мае лучше идти на стрижку. На этот месяц астрологи прогнозируют спокойную и размеренную жизнь после апрельских встрясок под влиянием ретроградного Меркурия. Время подумать о себе, посетить бьюти-процедуры. При этом в мае будут наиболее благоприятные для этого дни.

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