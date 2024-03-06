Астролог пообещала денежный дождь в марте четырем знакам зодиака

Астролог Анжела Перл предсказала Близнецам, Львам, Девам и Скорпионам увеличение денежных потоков в начале весны, сообщает Zakon.kz.

Близнецы, по прогнозам астролога, получат прекрасные возможности для деловых контактов. Им удастся наладить связи с перспективными партнерами и провести успешные переговоры, что самым благоприятным образом скажется на увеличении денежных потоков.

В первый месяц весны Львы с присущими им страстью и энергией займутся претворением в жизнь новых идей и проектов. При должном терпении им удастся довести эти перспективные для карьеры начинания до успешного конца. По словам астролога, не стоит пренебрегать помощью профессионалов, если в ходе движения к цели возникнут осложнения.

Девам предстоит заняться самосовершенствованием, получением новых навыков, расширением компетенций. Эти инвестиции в себя окупятся многократно и благоприятно скажутся на финансах.

Скорпионы в марте будут очень удачливы в делах и построении карьеры. Их ждут хорошие финансовые поступления. При этом, отмечает астролог, деньги представители знака смогут заработать проще, чем обычно.

Ранее другой известный астролог рассказал, как избежать серьезных неудач в марте.